“صرت أكثـــر خبـــرة وأتطــلع للتتويج في أولمبياد طوكيو”

العداء الأولمبـــي أمــــــين بلفـــرار في حوار لـ”وقت الجـــزائــــر”:

موهبة فذة تحتاج الدعم الأكثر، كي تفجر طاقاتها وتشرف الجزائر، إنه العداء أمين بالفرار صاحب 26 عاما، ابن مدينة العطاف التابعة إداريا لولاية عين الدفلى، بدأ مسيرته الرياضية منذ سن التاسعة، سطع نجمه في نادي العطاف، أين قضى فيه قرابة عشر سنوات، بعدها التحق بالمنتخب الوطني، منذ سنة 2000 حيث تألق معه في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل الصيف المنقضي، أين بلغ الدور النصف النهائي لسباق 800 متر.

وقت الجزائر: كيف كانت مشاركتك في تجمع برشلونة الذي أقيم مؤخرا؟

أمين بلفرار: التجمع من جهة كان قوي جدا، لأنه شهد مشاركة العديد من العدائين الكبار والمعروفين على الساحة الدولية، ومن جهة أخرى كان تجربة مفيدة لي من أجل الاحتكاك بالعدائين واكتساب خبرة أكثر.

تعتبر هذه المشاركة الأولى في مشوارك داخل القاعة، كيف كان الأمر بالنسبة لك؟

نعم هي أول مرة، حيث كانت المنافسة قوية، بما أنه لأول مرة أشارك، تلقيت بعض الصعوبات، لأن السباق داخل القاعة يختلف، كونها صغيرة ومغطاة، لكنه يبقى تحضيرا جيدا لبطولة العالم داخل القاعة، التي ستجرى وقائعها العام القادم.

مركز 5 بتوقيت 1د و47 ثانية و77 جزءا، هل أنت راض عن هذا الإنجاز؟

الحمد لله، أنا أعتبر أن المركز الخامس إنجاز بالنسبة لي، بما أنها أول مشاركة لي، وحتى التوقيت الذي حققته سيفيدني وسيكون دفعة قوية لكي أقدم أكثر.

بلوغك نصف نهائي في الأولمبياد الأخيرة كان إنجازا بالنسبة لك، ألا تشعر بالندم على عدم تحقيق نتيجة أفضل؟

كانت أول مشاركة لي في دورة أولمبية، وكنت أفتقر إلى الخبرة اللازمة، لكن قدمت كل ما لدي واجتزت الدور الأول وفي الدور الثاني (نصف النهائي)، كانت الأمور صعبة علي، فليس سهلا التنافس مع أربعة عدائين عالميين، أمثال الفرنسي “بوس بيار أمبرواز” لكن على العموم كانت تجربة مفيدة لي، وعرفت بأن الفوز بالسباق أحيانا يستند على جزئيات صغيرة والتكتيك الجيد.

ألعاب القوى الجزائرية أكدت علو كعبها عالميا وغالبا ما تنقذ الرياضة الجزائرية، أتريد أن تحذو حذو الأبطال السابقين بالصعود فوق منصة التتويج في أولمبياد طوكيو القادمة؟

صحيح ألعاب القوى دائما ما تشرف الجزائر، والدليل الميداليتان الفضيتان اللتان حصل عليهما توفيق مخلوفي في اختصاصي 800 متر و1500 متر في “أولمبياد ريو” وبالعودة إلى سؤالك فلا أخفي عليك أنني أتطلع إلى النجاح وتشريف بلدي ورفع رايتها في المحافل الدولية، فمنذ صغري وأنا أضع في ذهني أن أصبح بطلا عالميا أو أولمبيا، لقد بدأت ممارسة ألعاب القوى في عام 2000، وبعد مضي 17 سنة كاملة صرت أكثر خبرة، يجب عليا أن أحقق شيئا ما ولما لا الفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو (ستجرى في عام 2020).

سجلت رقما مهما في الأولمبياد وتركت انطباعا جيدا، هل لقيت مكافأة من قبل السلطات في دعم مسيرتك؟

دعم السلطات لم يكن في مستوى تطلعاتي، والدليل أنني أجريت تربصا من مالي الخاص، في إثيوبيا سنة 2015 استعدادا للمشاركة في أولمبياد “ريو دي جاينرو” لكن يبدو أن الأمور تغيرت نحو الأحسن، وصرنا نلقى الدعم اللازم، وسأتنقل غدا (تنقل أمس إلى إثيوبيا) رفقة ثلاثة من زملائي في المنتخب الوطني لإجراء تربص في إثيوبيا، وأنا متأكد أنه كلما حققنا نتائج جيدة ستزيد العناية بنا أفضل.

إنك مقبل على المشاركة في الألعاب الإسلامية بلندن، هل من دعم مادي للتحضير لهذه المنافسة المهمة؟

الحمد الله قامت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى بتقديم بعض الدعم، أين ستتكفل بمصاريف التربص الذي سيتم التحضير له رفقة ياسين حتحات، محمد بالبشير، عبد الله خليج وبقيادة المدرب عمار بنيدة لمدة شهر أو شهرين للاستعداد للألعاب الإسلامية، وإثبات قدراتنا وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل، لأن المنافسة ستكون صعبة ويجب التحضير لها كما ينبغي.

حاورته: مريم إفرح