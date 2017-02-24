صحفي: خيـــانــة رانييـــري النهايــة الأكثــر تعاســة

آخر تحديث : فبراير 24th, 2017 8:01 مساءً
فبراير 24, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
شن مارتن صامويل، الكاتب الرياضي بصحيفة “ديلي ميل”، هجومًا لاذعًا على إدارة نادي ليستر سيتي، عقب قرار إقالة كلاوديو رانييري مدرب فريق” الثعالب “. ووصف صامويل، قرار إقالة رانييري، بخسارة لعبة كرة القدم لروحها، مضيفًا: “من الصعب علي أن أتخيل قرارًا محزنًا و كئيبًا و مثيرًا للشفقة أكثر من قرار إقالة المدرب رانييري”.وتابع “ملاك ليستر كانوا مثل الأفاعي بإدعائهم أنهم يساندون رانييري فقط، من أجل أن يخونوه الآن، لقد خانوه بعد ذهاب دور ثمن نهائي رابطة الأبطال وبعد مباراة استحضر فيها الفريق روح الموسم الماضي للمرة الأولى هذا الموسم”. وأوضح صامويل “هذا القرار قد يكلف ليستر سيتي العديد من الملايين، ليس ماليًا وإنما الملايين من الجماهير وعشاق كرة القدم، الملايين قد يشعرون هذا الصباح أن اللعبة قد فقدت هدفها وروحها بعدم احترامها للإنجازات والبطولات وفقدها للنزاهة والإنسانية”. وأضاف “إنجاز رانييري مع ليستر هو الأعظم في تاريخ الرياضة، أعظم من ليفربول في اسطنبول ومن الثلاثية التاريخية لمانشستر يونايتد ومن كل شيء”. وأوضح الكاتب الصحفي “رانييري أخذ ناديًا يقاتل على البقاء وجعله في مكانة لم يتخيلها أحد، وماذا أفاده ذلك؟ لم يشفع له أن يكمل 9 أشهر حتى مع الفريق”. وواصل: “لم يشفع له ذلك أن تتم معاملته بصراحة وصدق من جانب الملاك ولم يشفع له أن يواصل مسيرة دوري الأبطال التي كان السبب فيها، ليستر سيتي كان القصة الكروية الأعظم في التاريخ لكن هذه هي النهاية الأكثر تعاسة”. واختتم الكاتب مقاله بقوله “ليستر سيتي قد لا يكون المرشح الأوفر حظًا للهبوط لكن بعد هذا القرار على الأرجح الجميع ســـــيتــمــــنـــى هبوطهم”.
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