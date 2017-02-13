صالحي مستاءة من الرجال!

ذكرت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، أنها تستاء من بعض الرجال قائلة “كلكم تعرفون احترامي الكبير للرجال، لكني استاء من بعضهم، لأن نجاح المرأة في العالم العربي والإسلامي كابوس يوقظ الأنانية الذكورية عند بعض الرجال وأشباههم، تجعلهم يضربون بالقول والفعل وبعشوائية.. ذلك لأن الأسر في هذه الأمة بالذات ربت الذكر على أن المرأة هي الحارث، وهو دوما الوارث.. فهل نستطيع تغيير هذا الواقع المر يا نساء كرمكن الخالق وأهانكن المخلوق؟”.