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صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

فبراير 05, 2017 همسات 0

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

رفعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، انشغالات مواطني ولاية تيسمسيلت، بعد زيارتها الأخيرة لأحد الأحياء الهشة، حيث وجهت نداء عاجلا إلى السلطات في الولاية، وعلى رأسهم والي الولاية لتدارك الأمور، وتلبية طلبات المواطنين في الظفر بسكنات لائقة، لتكون بذلك لسان هؤلاء السكان المهضومة حقوقهم.

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همسات

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

فبراير 05, 2017 0

رفعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، انشغالات مواطني ولاية تيسمسيلت، بعد زيارتها الأخيرة لأحد الأحياء...
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