صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

آخر تحديث : فبراير 5th, 2017 9:11 مساءً
فبراير 05, 2017 Wakteldjazair همسات 0
رفعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، انشغالات مواطني ولاية تيسمسيلت، بعد زيارتها الأخيرة لأحد الأحياء الهشة، حيث وجهت نداء عاجلا إلى السلطات في الولاية، وعلى رأسهم والي الولاية لتدارك الأمور، وتلبية طلبات المواطنين في الظفر بسكنات لائقة، لتكون بذلك لسان هؤلاء السكان المهضومة حقوقهم.
فبراير 05, 2017 0رفعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، انشغالات مواطني ولاية تيسمسيلت، بعد زيارتها الأخيرة لأحد الأحياء...
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