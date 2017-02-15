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شبكة تتاجر في القطع الأثرية وتهرّبها إلى الخارج

فبراير 15, 2017 مجتمع 0

شبكة تتاجر في القطع الأثرية وتهرّبها إلى الخارج

تنشط على محور العاصمة- الجلفة- بجاية

تنظر محكمة الجنح بالشراقة الأسبوع المقبل، في ملف قضية تكوين جمعية أشرار، المتاجرة وحيازة ممتلكات أثرية وحيازة وتهريب سلع أجنبية ممنوعة، تورط فيها 11 شخصا كوّنوا شبكة مختصة في تهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية النادرة إلى الخارج.

تفاصيل القضية جاءت إثر ورود معلومات إلى عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، مفادها وجود شبكة وطنية تنشط على محور الجزائر العاصمة الجلفة وبجاية مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالقطع الأثرية وتهريبها نحو الخارج، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية، حيث أسفرت من خلاله مصالح الدرك الوطني عن الإطاحة بـ11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 28 و40 سنة.
كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع عدة قطع معدنية ونقدية أثرية مختلفة الأشكال وقرنين من العاج، بالإضافة إلى مادة الزئبق، وكذا آلة كشف المعادن، مع 4 سيارات كانت تستعملها الشبكة في نقل وتهريب القطع الأثرية على مستوى كل من الجزائر العاصمة، الجلفة وبجاية.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي ضدهم أحيلوا بموجبه لدى وكيل جمهورية محكمة الشراقة بتهم تكوين جمعية أشرار، المتاجرة وحيازة ممتلكات أثرية وحيازة وتهريب سلع أجنبية ممنوعة، ليحيلهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل.
ق.م

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