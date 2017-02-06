شباب يدخلون “القفص الذهبي“ اليوم ويخرجون منه غدا

يتزوجون دون أهداف والانفصال أسهل طريق في نظرهم

لا تستغرب إن وجدت فتاة أو شابا لم يجاوز عقده الثاني، مدوّنا على شهادتي ميلاديهما „مطلّق“ أو „مطلّقة“، فهذا الوضع بات اليوم غير بعيد عن جيل يدخلون القفص الذهبي اليوم ليخرجون منه غدا، ولعلّ الدافع الأكبر من ذلك هو التسرّع في الزواج وصغر السنّ إضافة إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين ساهما في التمهيد لهذه الظاهرة.

مطالب بدورات تكوينية للمقبلين على الزواج

حالات الطلاق ترتفع في فئة ما بين 18 إلى 23 سنة

أصبحت ظاهرة الطلاق المبكر آفة اجتماعية تفشّت في مجتمعنا وخاصة وسط الأزواج الشباب والذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و35 سنة، بفعل تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى، حيث التقت „وقت الجزائر“ حالات من النساء اللواتي طلّقن في عز شبابهن بسبب أزمة السكن، „نعيمة“ امرأة ماكثة بالبيت في 35 من عمرها متزوجة منذ سنة ولديها طفل في شهره الأول والتي تطلّقت بسبب أزمة السكن لأن أم وأخت زوجها تفتعلان معها المشاكل يوميا ما أجبرت زوجها على استئجار منزل لها للخروج من مشاكلها التي تصادفها يوميا مشيرة في قولها: „أسكن مع أهل زوجي ولكن تصادفني مشاكل عويصة في حياتي الزوجية ذلك أن زوجي يظلمني لأتفه الأشياء بحجة أنه يرضي والدته وأخته حتى ولو كانتا هما الظالمتين“، مشيرة أن حماتها توكل نفسها في القرارات التي تخصها هي وزوجها وتتحكم في أمورها إن ذهبت إلى زيارة والدتها أو زيارة عائلتها ولا ترضى زيارة أهلها إلى بيتها، وتضيف „يحاولون حرماني من زيارة أهلي وحبسي في البيت ولا أخرج إلى أي مكان وحتى ابني يحبّون تربيته على طريقتهم التقليدية، وإن أراد زوجي شراء أغراض تخص بيتي يأخذ معه أمه، فلو صحبني معه تحدث ضجة كبيرة في ذلك اليوم ويدّعون أن زوجته تتحكم فيه فأصرّيت على زوجي كراء سكن للتخلص من المشاكل إلا أنه لم يأب ذلك لأن القرار في يدي أمه ولم أتحمّل هذه المعيشة تطلّقت وعدت إلى أهلي بطفل“.

أزمة السكن أهم الأسباب

من جهتها، تقول أخرى إن زوجها أعلمها قبل الزواج أنه لا يملك مدخولا كافيا لإسكانها وحدها أو استئجار لها مسكن خاص بهما، وهي تقبّلت الوضع ولكن بعد 6 أشهر من الزواج صادفتها مشاكل مع أهل زوجها، أخلّت بوعودها السابقة وأصرت عليه بسكن خاص بها، رفض زوجها لأن ظروفه المادية لا تسمح له بذلك، ووصل الوضع إلى أن انفصل الزوجان عن بعضهما بعد 6 أشهر من الزواج.

من جهتها، وجدت „سلمى“ نفسها مطلّقة بطفل، بعد أن رفضت العيش مع أهل زوجها الذين حسبها يتدخّلون في كل صغيرة وكبيرة في حياتها، بل ويفرضون عليها كل ما يجب أن تقوم به، فرغم أنها اتفقت مع زوجها بالعيش رفقة عائلته الكبيرة، إلا أن „سلمى“ انقلبت عليه وطالبت بسكن خاص، وهو الأمر الذي لا يقوى عليه زوجها، فبعد مكوثها ببيت أهلها لمدة قاربت الخمسة أشهر، لم تعدل الزوجة عن قرار الرجوع إلى بيت الزوجية رغم أنها وضعت مولودها مؤخرا، لم يتردّد في مباشرة إجراءات الطلاق والتخلص من هذا الكابوس الذي عاشه منذ زواجه، ليتحطّم حلم زواجه بين ليلة وضحاها أمام زوجة لم تتحمّل متاعب الحياة وأخفقت في أول اختبار لها.

تتزوج مساء وتطلّق صباحا

إذا كانت الحالات السالفة الذكر قد صمدت قليلا لفترة بلغت أشهر وسنة، فإن حالة „مريم“ لم تدم سوى بعض الساعات، فحلم دخولها القفص الذهبي تبخر في صياح اليوم الموالي لزواجها بعد أن اكتشف زوجها أنها لا تزال تربطها علاقة مع صديقها السابق، حيـــث ضبطها وهي تهاتفه في غرفة نــــومهما، الأمر الذي صدمه وجعــــله لا يتردد في فســــخ رباط الزوجيـــــة بين فتاة لم تحــترم هذا الرباط المقدس الذي جمعهما بالحلال وراحــــت تواصل علاقـــــاتها الغرامية السابقة، التي اكتشفــها الــزوج ورغم توسلاتها وادعائها أن حبيبها السابق من اتصل بها وكانت تنوي تغيير رقم هاتفها إلا أن ذلك لم يشفع لها عند زوج ثارت ثائرته وطلقها بعد ذلك مباشرة.

الأخصائية الاجتماعية، زهرة فاسي:

“التعارف السريع يؤدي إلى الطلاق السريع“

أكدت المختصة الاجتماعية زهرة فاسي في حديثها لـ“وقت الجزائر“، أن ظاهرة الطلاق السريع في وسط الأزواج الجدد تعود إلى التعارف السريع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك، الذي أصبح اليوم وسيلة اتصالية للتعارف وعوض أن يبني هؤلاء الأزواج أهدافا حقيقية لتحقيق روابط متينة بينهم، إلا أنهم يبنون أهدافا خيالية لا تتحقق أبدا في الواقع المعيشي، وعندما يكون الزواج لأتفه الأسباب فحتما يكون الطلاق لأتفه الأسباب بطبيعة الحال.

كما تقول محدثتنا إن هناك فئة من الشباب تتلاعب بعلاقات مع البنات لتمضية الوقت والاستمتاع معهن وعندما يحين وقت الزواج يلجأ إلى والدته ويطلب منها خطبة فتاة له، والتي عادة ما تصادفها في الأسواق أو في الأعراس وذلك أن كل الفتيات اللاتي تعرف عليهن الشاب من قبل لا يصلحن للزواج بحجة أنه لا يتزوج الفتاة التي يعرفها أصدقاؤه، وهنا يقع الشاب في فخ اختياره ويتفاجأ بعدم التوافق المزاجي وبعض السلوكات التي لا يتقبّلها وربما يكتشف أسرار من الفتاة بأنها كانت على علاقة مع شخص آخر وهنا يكتشف أنه تزوّج بامرأة من اختيار أمه ولكن أسوأ من اللاتي كان يعرفهن.

للجانب المادي يد في الطلاق…

وأوضحت فاسي في حديثها أن الطلاق المبكر قد يحصل عندما يختار الشاب الجانب المادي ومنه قد تكون هنا علاقة متعاكسة يصادف فتاة هي أيضا تكون مادية ربما أكثر منه، وسرعان ما يكتشف أن مزاج هذه البنت مادي وهنا تبدأ في الإقلال من شأنه بأنه فقير ولا يمكنه توفير كذا وكذا، الأمر الذي لا يتحمّله الكثير من الشباب ليكون الطلاق، كما أن الفتاة التي تتزوج رجلا غنيا وتفتخر به لأنه تزوّج بها قد تقع في زوج مادي حاد الطباع كل يوم ينقص من شأنها ويذكرها بالمستوى المعيشي التي كانت تعيشه في بيت أهلها من قبل ويعايرها بكلام جارح بقوله „كيما دفعت فيك 100 مليون نجيب غيرك بـ200 مليون“، وهذا ما قد لا يتحمّله الفتيات الفقيرات ويحصل الطلاق لعدم القدرة على المسؤولية سواء من المرأة أو الرجل.

وللحد من هذه الظاهرة أو معالجتها حتى نتفادى الطلاق المبكر في وسط الأزواج الجدد، تقول الأخصائية الاجتماعية إنه لابد من أن يكون التفكير عميقا في الزواج لأن هذا عقد حياة كاملة ولا يحصل الزواج إلا بعد التفكير جيدا فيه واختيار الزوج والزوجة المناسبة الوضعية الاجتماعية المناسبة، بمعايير مقبولة حتى تكون هناك معاشرة زوجية متينة لاستمرار الحياة الزوجية.

مطالب بدورات تدريبية قبل الزواج

بالمقابل، طالب بعض المختصين في شؤون الأسرة بدورات تكوينية للشباب المقبلين على الزواج قبل دخول القفص الذهبي لتكوين أسرة وبناء حياة زوجية على أسس متينة، والذي اتخذ من شعار „الحصول على رخصة قيادة أسرة“، حيث رفضت فاسي هذا المطلب واعتبرته طريقة للربح المادي فقط من طرف من أطلق هذه المبادرة، مشيرة في قولها „أنا أرفض ملف التنمية البشرية التي قامت به هذه المراكز وأشكك في مصداقيتها لأن هدفها تجاري بالدرجة الأولى، لأن الزواج هو رباط روحي إما أن تتألف وإما أن تتنافر، فلابد على الفتاة أن تخشى الله في زوجها وعلى الزوج أن يخشى الله في زوجته، والنصائح التي تأخذها الفتاة من أمها أو جدتها تكون بمثابة دورة لها، والزواج أسرار فعندما يكتشف الرجل عيوبا في الفراش الزوجي هنا أين هو دور هذه الدورات التكوينية؟ فالزواج المبني على الحب الصادق والمحترم هو الدورة التكوينية الصادقة.

المحامية لدى مجلس قضاء العاصمة، مهدية مقراني:

“الزواج المبكر من أكثر أسباب الطلاق المبكر“

أكدت المحامية مقراني مهدية، محامية لدى مجلس قضاء العاصمة، أن أغلب الحالات التي مرت عليها وكان مآلها الطلاق المبكر وسط الأزواج الجدد، هم حالات الزواج في السنّ المبكر، والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة إلى 23 سنة، وذلك لأنهم يقيمون علاقات مع بعضهم البعض في مسارهم الدراسي ولما يتخرج الشاب يختار الفتاة التي كانت تدرس معه ويقول لأمه أن تخطب له الفتاة التي أحبها من الجامعة وهي تعلم أنه لا يملك عملا أو أنه يتقاضى راتب قليل جدا، ويقوم بإسكانها مع أمه، ومن هنا تحس الفتاة أن حريتها مقيدة حيث لا تتحمّل ذلك ومن هنا تبدأ رحلة المشاكل مما تجبر زوجها على توفير أو كراء منزل خاص بها، ولكن للأسف لا يستطيع توفير هذا المطلب لأن مدخوله الشهري لا يكفيه خاصة وأنه يكون قد أنهى دراسته لتوّه ولا يتمكن من تأمين كافة المصاريف وتحمّل الحياة الزوجية سيما في حالة ما أثمر زواجهم بأطفال.

كما أوضحت المحامية في حديثها بخصوص جلسات الصلح أنها تحاول أن تقوم بدورها حتى لا تصل الحالة إلى الطلاق، ولكن في حالة ما يكون المدّعي مصمما على الطلاق فهنا هذه الجلسات لا يكون أمامها سوى فك رابط الزوجية وتعويض الطرف المتضرر.

فاطمة الزهراء دهري

