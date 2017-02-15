سيول تشتـــبه في أن قــاتلتين اغتـالتا أخــــا زعـــيم كـــوريا الشمــــالية

فيما تسعى السلطات الطبية الماليزية للتعرف على سبب الوفاة

قال نواب برلمانيون في كوريا الجنوبية أمس، إن وكالة المخابرات في بلادهم تشتبه في أن عميلتين من كوريا الشمالية اغتالتا الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا، فيما تسعى السلطات الطبية الماليزية للتعرف على سبب الوفاة.

وقالت مصادر في الحكومة الأمريكية لـ”رويترز”، إنها تعتقد أن عملاء من كوريا الشمالية قتلوا كيم جونج نام.

قالت الشرطة الماليزية، إنه تعرض لهجوم يوم الاثنين في مطار كوالالمبور الدولي، وتوفي وهو في طريقه للمستشفى.

وأدلى النواب في كوريا الجنوبية بتصريحاتهم، بعد أن وصلهم تقرير من وكالة المخابرات، يفيد بأن الوكالة تعتقد أن كيم جونج نام تعرض للتسميم.

وأضافوا أن وكالة المخابرات أبلغتهم أن زعيم كوريا الشمالية أصدر “أمرا دائما” باغتيال أخيه غير الشقيق، وأن محاولة اغتيال فاشلة وقعت في 2012.

وقال فاضل أحمد المسؤول، بالشرطة الماليزية لـ”رويترز”، إن كيم كان يخطط للسفر إلى مكاو يوم الاثنين عندما أمسك أحدهم بوجهه من الخلف ثم شعر بعدها بالإعياء في صالة الرحلات المنخفضة التكلفة في مطار كوالالمبور الدولي وطلب المساعدة.

وأضاف النواب نقلا عن تقرير المخابرات، إن كيم جونج نام كان يعيش تحت حماية بكين مع زوجته الثانية في إقليم مكاو الصيني. وقال أحد النواب، إن كيم جونج نام له أيضا زوجة وابنا في بكين.وكان كيم جونج نام الابن الأكبر لزعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونج إيل وجاهر بانتقاد سيطرة عائلته على السلطة في البلد المنعزل.

وقال هوانج كيو، أن رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية القائم حاليا بأعمال الرئيس خلال اجتماع أمني “إذا تأكد أن نظام كوريا الشمالية قتل كيم جونج نام، فإن ذلك سيصف بوضوح الوحشية وانعدام الإنسانية التي يتسم بها نظام كيم جونج أون.”

وكالات