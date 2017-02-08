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سوريـا تنـفي تقــرير منظمة العفـو الدولية

فبراير 08, 2017 دولي 0

سوريـا تنـفي تقــرير منظمة العفـو الدولية

بخصوص إعدام وتعذيب الآلاف في سجن عسكري

نفت سوريا ما أوردته منظمة العفو الدولية، عن أن حكومتها أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.

قالت وزارة العدل السورية في تقرير بثته الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة متأخرة أول أمس، إن تقرير منظمة العفو “عار من الصحة جملة وتفصيلا”.
وكانت المنظمة قالت أول أمس، إن عمليات الإعدام وقعت بين عامي 2011 و2015، وربما لا تزال تحدث وإنها تصل إلى مستوى جرائم الحرب. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمـــم المتحدة التي أعدت تقريرا العــــــام الماضي حمل اتهامـــــات مماثلة.وقالت وزارة العدل السورية “هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإســـــاءة لسمعة سوريا في المـــــحافل الدولية، لاسيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع المصالحـــــات الوطنــــــــية التي تعم أنحاء القطر على هذه الافتـــــــــراءات تحقق ما عجزت عنه هذه العصابات.”وأخرج الجيش السوري والقوات المتحالفة معه مقاتلي الفصائل المعارضة من مدينة حلب في ديسمبر، محققا أكبر مكسب للرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من ست سنوات.
وسبق وأن رفضت الحكومة السورية والأسد تقارير مشابهة عن عمليات تعذيب وإعدام بلا محاكمة أثناء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.
وجاء في تقرير العفو الدولية، أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة، إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.
وقال التقرير “أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة”.


وكالات

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