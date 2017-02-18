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“سنقـــود معركــــــة انتقـــــال في البرلمان والحكومة والمجتمـع“

فبراير 18, 2017 الحدث 0

“سنقـــود معركــــــة انتقـــــال في البرلمان والحكومة والمجتمـع“

„الأرنـــدي“ يريـــد الهيمنــة بعد انتخابـــات 2017، أويحيــى:

راهن الأرندي، بمناسبة الذكرى 20 سنة مرت منذ تأسيسه، على قياديته لمرحلة انتقال اقتصادي اجتماعي، من داخل البرلمان والحكومة المقبلين، وعن طريق تعبئة اجتماعية.

التجمـــــــع يراهــــن على مشــــــــــــروع إصلاحــــــــــــي جديــــــد
أدار التجمع الوطني الديمقراطي احتفالية ذكرى 20 سنة مرت على تأسيسه، أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال للجزائريين (الجزائر العاصمة).
وما ميز المناسبة هو مضمون خطاب الأمين العام احمد أويحيى، من حيث قدم حصيلة رقم مناضلين يحوزهم الحزب حاليا، بحوالي 2 ألف و180 مناضل في كل من قواعده في الداخل والمهجر. وجدد أويحيى بالمناسبة وقوف الحزب مع رئيس الجمهورية، بقوله أن „وقوفنا معه سيبقى العمود الفقري للتجنيد في صفوف الأرندي“.
بينما طرح برنامجا سيخوض من خلاله الحزب التشريعات المقبلة، البرنامج الذي يركز بحسبه „أولا على استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي جاء بها الرئيس، وثانيا الحفاظ على السير الحسن للمؤسسات والاستقرار، وثالثا إنجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان دولة العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي“.
وأهم ما ميز خطاب أويحيى ما تعلق بهذه النقطة الثالثة تحديدا، لما ذكر ما فحواه أنها „ستكون معركة على عاتق الأرندي، في البرلمان والحكومة والمجالس المنتخبة ومعركته أيضا داخل المجتمع، سعيا لتغليب هذه النقلة“.
وهنا تحدث أويحيى عن برنامج سيعتمده الحزب، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، ومنه ما يتضمن الشق المتعلق بتصورات معركة النقلة الاقتصادية الاجتماعية. ومما قاله بهذا الشأن أنه „للقيام بنقلة ينبغي اتخاذ قرارات شجاعة، وان هذه النقلة تكون في ترقية المنافسة الاقتصادية، ومساندة اجتماعية تخدم فئة المعوزين فقط وليس أصحاب الرفاه (..) وان النقلة تكون في خدمة المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأنها نقلة في وسع الجزائر تحقيقها لما لها من إمكانيات ومداخيل مالية، ما سيوفر لها استقلالية قرارات“.
وبحسب أويحيى فإن „هذه النقلة في حاجة لطاقات في الداخل تؤمن بالمنافسة الاقتصادية، وهي أيضا في حاجة لشركاء أجانب يتقبلون مصلحة الجزائر في الشراكة“.
وأشار أويحيى إلى دور سيتولاه „الأرندي“ لأجل تحقيق هذا الانتقال، في كل من البرلمان والحكومة والمجالس، خلال الفترة المقبلة. وإذ يوحي هذا بأن „الأرندي“ يراهن، وعلى ضوء الانتخابات المقبلة، على حصيلة ومكانة أهم من التي هو عليها حاليا، في كل من هذه المؤسسات (70 نائبا في المجلس الشعبي الوطني وتعداد ضئيل جدا من الوزراء)، فقد ذكر أيضا أن هذه النقلة ينبغي أن تكون أيضا في المجتمع، فمتى كانت تدور في المجتمع، فالأرندي سيكون له دور في تغليب هذه النقلة على اللوبيات المدمرة في الداخل، واللوبيات المستعمرة في الخارج“. والتزم أويحيى بأن يكون مشروع النقلة لقائدة مصلحة الجزائر اقتصاديا واجتماعيا، وبعيدا عن العولمة، وقال „انه علينا التحرر من العولمة، لأن من صنعوها في الخارج قد تخلوا عنها، وفي مقدمتهم أمريكا دونالد ترامب وفرنسا“.


عبد العالي خدروش

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