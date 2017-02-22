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“سنرمي بكامل ثقلنا أمام العميد للعودة بنتيجة إيجابية“

فبراير 22, 2017 رياضة 0

“سنرمي بكامل ثقلنا أمام العميد للعودة بنتيجة إيجابية“

وفاق سطيف يسعى للزحف نحو لقب البطولة، ماضوي:

سيكون ملعب 5 جويلية بالعاصمة، أمسية الغد، مسرحا لإجراء أحد أقوى المباريات في دوري المحترفين، والتي ستجمع بين العملاقين نادي وفاق سطيف، متصدر الترتيب والملاحق المباشر مولودية الجزائر.
ويسعى أشبال المدرب خير الدين ماضوي، لمواصلة الزحف نحو لقب البطولة، بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها داخل وخارج الديار، وقد رفع الفوز الأخير المحقق أمام اتحاد بلعباس معنويات اللاعبين، الذين أكدوا في تصريحاتهم خلال الحصص التدريبية المقامة مؤخرا أن يتنقلوا إلى العاصمة من أجل الفوز، غير راضين حتى بالتعادل، وهو ما أصر عليه الحارس خذايرية ورفقاؤه، الذين خضعوا لبرنامج تدريبي خاص، قال عنه ماضوي إنه جد ناجع وسيضع اللاعبين في أحسن رواق للفوز، كما أكد ماضوي أن المواجهة ستكون صعبة للغاية نظرا لقوة المنافس لكن أهميتها بالنسبة للوفاق كونها تعد منعرجا حاسما لتعبيد الطريق نحو اللقب „ستجعلنا نرمي بكامل ثقلنا للعودة بنتيجة إيجابية“.
وتزداد المأمورية صعوبة على الوفاق، إذا علمنا أن لاعبي المولودية سيدخلون المواجهة بقوة، وسط معنويات مرتفعة ودعم جماهيري كبير بعدما حققوا فوزا ثمينا وعريضا أمام المنافس الغاني في المنافسة الإفريقية.
وبين هذا وذاك يرى متابعو الكرة الجزائرية أن هذا اللقاء سيكون فرصة ثمينة بالنسبة للطرفين لخطو خطوة عملاقة نحو اللقب، وستكون المباراة بست نقاط.

البرنامج

الخميس سا 15
إ.الحراش………………………… م.وهران
س.غليزان– م.بجاية………………… (سا 16)

الجمعة سا 15
ش.باتنة……………………… ن.حسين داي
إ.بلعباس – ش.قسنطينة…………….. (سا 16)
م.الجزائر- و.سطيف………………(سا 17:45)

السبت سا 15
أ.المدية…………………………. إ.الجزائر
ش.بلوزداد– د.تاجنانت……………….(سا 16)
ش.القبائل – ش.الساورة……………….(سا 16)


سليم. خ

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