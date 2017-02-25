سلطة ضبط السمعي البصري تلتقي وسائل الإعلام اليوم

بالتنسيق مع هيئة مراقبة الانتخابات

تنظم سلطة ضبط السمعي البصري، بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اليوم، لقاء تشاوريا تحسيسيا حول الانتخابات التشريعية المقبلة مع مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والقنوات الخمس الخاصة المرخصة لها قانونا.

وأوضح، أمس، بيان لسلطة ضبط السمعي البصري، أن هذه الأخيرة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تطمحان في أن “يساهم هذا اللقاء في توضيح دور كل هيئة واستعدادهما لتسهيل عمل وسائل الإعلام السمعية البصرية”.كما تدرك سلطة الضبط السمعي البصري مدى جسامة المهام المسندة إليها قانونيا، إذ لأول مرة تقع على عاتقها مسؤولية مرافقة حدث هام في الحياة الوطنية، ألا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة التي تستلزم تغطية شريفة وعادلة من قبل جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة”، يضيف البيان. وذكر ذات المصدر أن هذه الانتخابات تندرج ضمن “سياق جديد تميزه التدابير القانونية الجديدة المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016 وإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واعتماد منظومة أحكام تشريعية وتنظيمية لضبط الحقل السمعي البصري”.كما أن سلطة الضبط -يضيف البيان -على يقين من أن وسائل الإعلام السمعي البصري سابقة الذكر سوف “تدرك وتتفهم مدى الالتزام واحترام القانون والتحلي بأخلاقيات المهنة وثقافة المواطنة وضمان شفافية والموضوعية”.



ن.ف