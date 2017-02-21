سلطاني يحمل الأحزاب مسؤولية العزوف عن الانتخابات

آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً
فبراير 21, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
أكد أن العديد منها يعاني أزمة خطاب
أكد، أمس، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أن “العديد من الأحزاب السياسية تعاني من أزمة خطاب في عديد المستويات كرست الظاهرة وعمقت مشاعر الخيبة”، محملا “إياها مسؤولية العزوف، التي ستصاحب التشريعيات المقبلة”.
أكد سلطاني، أمس، على صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن “الأحزاب السياسية في الجزائر تعاني أزمة خطاب على عديد مستويات، تنعكس على التعبئة الشعبية والتحريك والتحشيد”.
فعلى المستوى الداخلي الخاص، قال سلطاني إن “الأحزاب في الجزائر مازالت تخاطب المناضلين من داخل أقبيّة مغلقة، وكأنهم هم الشعب والدولة والسلطات الثلاث، فإذا خرجوا من مقراتهم اكتشفوا أنهم غرباء عن المجتمع، تؤذيهم الأضواء ويؤلمهم ما يقول عنهم الناس، لأن خطابهم بحسبه محكوم بفكر المؤامرة، التي تجعل كل مناضل يخاف أن يذوب في محلول الجماهير”.
وعلى المستوى الاستهلاكي العام، قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم إن “الخطاب السياسي مازال يدندن حول الخوف على الإسلام، وعلى الوطن والتاريخ والحريات والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”، مضيفا “فهو خطاب متوجّس لا يقطع أرضا ولا يبقي ظهرا، ولا يقنع عازفا بالذهاب إلى استخدام حقه في تغيير منكر كبير بورقة انتخابيّة يقول فيها نعم لهذا البرنامج أو ذاك، ثم يتحمل مسؤوليته في التغيير”.
وعلى المستوى الحزبي الانتخابي، قال سلطاني إن “الخطاب مازال مربكا للرأي العام، يسائل زعماء الأحزاب عن الفروق بين البرامج والسياسات والخطاب”.
وفي نفس السياق، وجه سلطاني اتهامات للأحزاب السياسية، قائلا أنها “كرست العزوف وعمقت مشاعر الخيبة وجعلت الوعاء يتناقص والحلم يتقلص، والأنصار يصابون بالإحباط من خلال أزمة الخطاب”، مؤكدا إن “الانخراط في لعبة الكبار يتطلب خطابا كبيرا واسعا مستوعبــــا لقضية الحيــــــاة كلها، يجد فيه الرأي العام أمله في الخلاص”، قائــــلا أما اللعب على سياسة “عمى الألوان” فلعبة لم تعد مستساغــــة، بعد أن صار العالم مفتوحا وصار بمكنة كل مواطن أن ينشئ قناته الخاصــــة في ركن من نسيج الشبكة العنكبوتية، ما يجعل إرساله على موجة التجريح والشتم والقدح ورمي العالم كله بالويل وسواد الليل”.
لخضر داسة
فبراير 21, 2017 0دعا صلاح الدين دواجي، الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر “ايجيال”، جميع الطلبة إلى المشاركة في...
فبراير 21, 2017 0
فبراير 21, 2017 0
فبراير 21, 2017 0
فبراير 21, 2017 0
فبراير 21, 2017 0
فبراير 19, 2017 0رئيس حركة الإصلاح، فيلالي...
فبراير 10, 2017 1رئيس جيل جديد، جيلالي سفيـــان،...
فبراير 06, 2017 0أميـــن عـــام حركة النهضة محمد...
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 19, 2017 0إعلان الرئيس التركي، رجب طيب...
فبراير 18, 2017 0تصاعدت إشارات في الأيام الماضية...
فبراير 17, 2017 0سجّل الجنرال المتقاعد مايكل ت....
فبراير 12, 2017 0لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد...
أكتوبر 10, 2016 2تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
فبراير 17, 2017 1الآلاف من رفـــــات الشهداء في مقابــر جماعيــة، والكل يتنصـل من المسؤوليـة، لكنــــه يحتفل بيومهم الوطني باقات ورد كثيرة سيتم وضعها اليوم على قبور الشهداء...
أبريل 25, 2016 0
أبريل 09, 2015 0