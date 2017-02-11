سلطات العاصمة تسترجع 183 قسم و100 مكتب إداري

التلاميذ يرفضون المخاطرة بمستقبلهم الدراسي

تم استرجاع 183 قسم بالعاصمة من طرف أشخاص كانوا يستغلونها بطريقة غير قانونية، فيما لا تزال العملية متواصلة على مستوى بلديات العاصمة، في وقت رفض تلاميذ عدد من بلديات العاصمة عمليات الانتقال إلى عدة مؤسسات تعليمية جديدة تم تدشينها بشرق ووسط وغرب الجزائر، وإكمال الموسم الدراســـي بها بعيدا عن مشكل الاكتظاظ، مخافة تعريض مستقبلهم الدراسي إلى التدهور.

أحصت مديريات التربية بالعاصمة استرجاع 183 قسم ما يعادل 12 مجمعا مدرسيا، و38 مطعما ودورات المياه وكذا 100 مكتب إداري تابع للمجمعات المدرسية بعدد من مؤسساتها كانت مستغلة من طرف أشخاص غير شرعيين، و257 محل تجاري من طرف 454 عائلة كانت تقطنها، حيث تم مؤخرا تحرير 67 قسما دراسيا تم تهيئته وتحويله للدراسة، إضافة إلى 18 مطعما مدرسيا و59 مكتبا إداريا.

فيما قامت المصالح باسترجاع المدارس على مستوى 14 بلدية تم استعادتها من طرف مسئولي القطاع بشكل نهائي، في انتظار الانتهــــاء من استرجاع أخرى على مستوى 06 بلديات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت جمعية أولياء التلاميذ إنه بهذه الخطــوة توجد مخاطرة بمستقبل أبنائهم الدراسي، سيما وأنه يتم نقلهم وسط العام الدراسي، وهو ما يجعل أولادهم في تذبذب، رغم أن الوزارة الوصية تســـعى من أجل القضاء على الاكتظاظ بالأقسام واسترجاع المؤسسات الدراسية المحتلة من طرف نزلاء غير شرعيين، خاصة وأنه تم مؤخرا تدشين عدد من مؤسسات القطاع بمختلف بلديات الجزائر العاصمة، من أجل تقليص عدد التلاميذ بالأقسام الدراسية للأطوار الثلاثة، الابتدائية، المتوسطة والثانوية لتصل 20 تلميذا بالقسم الواحد بدلا من العدد الحالي البالغ 40 تلميذا.

وأكد تلاميذ الثانوية الجديدة “شوقي مصطفاوي” ببلدية الرغاية، أنه تم تجهيزها بأحدث التجهيزات والمعدات والمنجزة بطراز بناء عصري يحتوي على كامل متطلبات التلاميذ ويوفر لهم الراحة والضروريات اللازمة من أجل تلقي العلم في ظـــروف جيدة، إلا أنه بسبــب عمـــلية انتقالهم من الثانوية القديمة وسط الموسم الدراسي سيحدث خلالا في تلقيهم للدروس ومع أساتذة جدد، وهو الأمر الذي جعلهم هم وأولياؤهــــم يرفضون جملة وتفصيلا الأمر مفضلين البقاء في الأقسام القديمة المكتظة، وهو ذات الحال بابتدائية “محمد يعقوبي” بحي “الرمضانية” ببلدية الكاليتوس، والمتوسطة الجديدة بحي “عين المالحة” ببلدية جسر قسنطينة، والتي تم تدشينها مؤخرا، إلا أن أولياء التلاميذ المعنيين بالدراسة في هذه المؤسسات التعليمية قابلــوا القرار بالرفض خوفا من اختلال التوازن الدراسي لدى أبنائهم باعتبار الانتقال سيتـــــم وسط الموسم وسيشهد تغيـــيرا في الطاقم التعليمي، خوفا من تأثيره سلبا على مردودهم الدراسي، وهو ما دفع المسؤولة عن القطاع، نورية بن غبريط، تدعو إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية لهؤلاء الأولياء بغية استيعابهم الوضع وتخطي مشكل الاكتظاظ كما تخطط له الوصاية.

نادية بوطويل