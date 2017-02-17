سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

اتهم النائب ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، مقدمة الأخبار السابقة، زهية بن عروس، بالاستفادة من سكن اجتماعي ببجاية سنة 1996.

وقال بوعيش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن بن عروس حصلت على السكن من قبل الوالي السابق بشير رحو، الذي وزع سكنات اجتماعية لصالح شخصيات أخرى مقربة من النظام.