سكــــان قـــرى بلديـــة المايـــن بعــين الدفلــى يعانـــون

يطالبون بغاز المدينة وتهيئة الطرقات والمرافق الرياضية

يعيش سكان قرى بلدية الماين التابعة لدائرة بطحية والتي تقع بالجنوب الغربي بـ50 كلم عن مقر ولاية عين الدفلى ظروفا صعبة منذ حلول موسم الشتاء وخاصة خلال الأيام الأخيرة جراء حرمانهم من الربط بغاز المدينة الذي يفرض عليهم الاعتماد على غاز البوتان الذي عرف ندرة في نقاط توزيعه، فضلا عن المتاعب التي يواجهونها في جلبه بسبب تدهور شبكة الطرقات.

يناشد السكان والي الولاية التدخل العاجل والنظر في مطالبهم المرفوعة في عدة مناسبات والمتمثلة في ربط سكناتهم بالغاز، حيث تعاني قرى المرجة، اولاد على، بن مخفي وغيرها الأمرّين خلال الأيام الأخيرة جراء البرودة الشديدة التي اجتاحت المنطقة والتي تسببت في عزلة عشرات العائلات بسبب صعوبة استعمال المسالك المتدهورة، وزاد من معاناتهم تأخر ربط سكناتهم بغاز المدينة، رغم البرودة الشديدة التي تتميز بها المنطقة.

قارورة غاز البوتان بـ350 دج إن وجدت والحطب بديل

رغم تأكيد مديرية الطاقة لولاية عين الدفلى بتوفير كمية كافية من غاز البوتان لتزويد السكان بها خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة، إلا أن سكان القرى السالف ذكرها يعانون من ندرتها في بعض نقاط توزيعها القريبة منهم، حيث يواجهون متاعب كبيرة في جلبها.

وأضاف البعض من سكان القرى أنهم يقطعون مسافات طويلة من أجل اقتنائها بأثمان مرتفعة، حيث وصل سعرها 350 دج في الأيام الأخيرة في حين سعرها 210 دج في باقي أيام السنة، وهو ما أثار غضب العائلات التي لم تجد بديلا آخر، وهو الأمر الذي استغله التجار في ظل غياب الرقابة، وأضاف سكان القرى أن حرمانهم من غاز المدينة حرمهم من التدفئة في هذه الأيام الشديدة البرودة خاصة أن الماين تحيط بها الغابات، مشيرين إلى أن الغاز الذي يقتنونه يكتفون باستعماله في الطهي دون استعمالات أخرى، وهو ما تسبب في مشاكل صحية للمرضى المصابين بأمراض الروماتيــــزم والذين لم يقدروا على تحمّل البرودة الشديدة في ظل عدم توفر التدفئة، وأشار أحد سكان قرية المرجة أنه خلال موجة البرد الأخيرة اقتنى قارورة غاز البوتان بعد رحلة بحث طويلة من البلديات المجاورة بـ500 دج.

في هذا الصدد، لجأت عديد العائلات القاطنة بقرى الماين إلى استعمال الحطب في التدفئة كبديل عن غاز البوتان وغاز المدينة، بالنظر إلى البرودة الشديدة التي تتميز بها المنطقة، خاصة أن أجهزة التدفئة الكهربائية تزيد من فاتورة الكهرباء، فضلا عن الانقطاع المتكرر للتيار بالمنطقة خلال فصل الشتاء.

تدهور الطرقات ضاعف من معاناة العائلات

أشار سكان القرى المذكورة في حديثهم لـ«وقت الجزائر”، إلى وضعية الطـــرقات المتدهورة والتي تحولت جراء الأمطار الأخيرة إلى أوحال وبرك مائية يصعب اجتيازها ما جعل حركة السير بها جد صعبة خاصة بالنسبة لتلاميذ المدارس الذين يقطعون مسافات تزيد على 4 كلم مشيا على الأقــدام للالتحاق بمدارسهم في ظروف جد صعبة، وتدهور أغلب شبكة الطرقات سبب رئيسي في ندرة غاز البوتان، حيث امتنعت شاحنات توزيع هذه المادة التابعة للخواص من الدخول إلى القرى كما هو معتاد عليه في الأيام العادية، كما تساءل السكان عن سبب تماطل البلدية في تهيئة الطرقات رغم المطالب العديدة التي رفعها بخصوصها، مؤكدين أن الوضع أصبح غير محتمل خاصة في هذا الفصل البارد والممطر، ما نتج عنه عزل بعض المجمعات السكنية بالقرى.

المرافق الرياضية والصحية منعدمة

وصف سكان القرى المذكورة أن العيش بها يشبه إلى حد ما الحياة البدائية، حيث لا شيء يوحي إلى الحـــياة فلا غـــاز ولا مرافق ترفيهية ورياضية ولا مرافق خدماتية، حيث يضطر السكان لاقتناء كل مستلزماتهم من مقر البلدية في ظل غياب محلات بالمنطقة فضلا عن غياب قاعات العلاج بالعـــدد الكافي، حيث يتنقل المرضى مسافات نحو العيادة المتعددة الخــــدمات بمقر البلدية أو المستشـــفيات التابعة للولاية ما يزيد من متاعبهم، خصوصا بالنسبة للذين لا يملكون وسيلة نقل خاصة.

وأشار السكان إلى بعد المؤسسات التربوية عنهم خاصة الطورين المتوسط والثانوي، حيث يضطر التلاميذ إلى النهوض باكرا والخروج في الظلام من أجل الوصول في الوقت المحدد إلى مدارسهم ما أثر على تركيزهم في القسم خاصة في هذه الأيام، مشيرين إلى أن كل القرى والمدارس تنعدم بها متوسطات، ويقتصر توفر المؤسسات التعليمية على ابتدائية واحدة بالقرى كلها، وما زاد من متاعب التلاميذ نقص في وسائل النقل الرابطة بين القرى ومقر البلدية، حيث يعمل الناقلون على هاته الخطوط حسب هواهــــم، وفي أيام عديدة يمتنعـــون عن العــمل ما يجعل فئــة التلاميـــذ والعـــمــــال في ورطة.

كما تشهد قرى الماين عدة نقائص جراء تأخر السلطات المحلية في الاستـــجابة لمطــــالبهم وتوفـــير كل المرافـــق الـــضرورية لهم والتي يأتي في مقدمتها تهيــــئة الــطـــرقات والربـــط بغاز المدينة، وهم يطالبون والي الولاية بن يوسف عزيز بالتدخل والنــظر في انشغالاتهم المرفــوعة ورفـــــع الغبن عنـــهم، من خلال تجسيد بعض المــــشاريع التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للسكان.

حليم موزاوي