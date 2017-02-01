سكـــان أقبيــة باب الزوار يستعــجلـون زوخ تـرحـيـلــهــم

آخر تحديث : فبراير 1st, 2017 8:50 مساءً
فبراير 01, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
الفيضانات الأخيرة غمرتها وجعلتها غير قابلة للسكن
طالب سكان الأقبية بحي 5 جويلية ببلدية باب الزوار بالعاصمة، الذين كانوا ضحية انغمار سكناتهم بالمياه في فيضانات السبت الماضي، بضرورة الترحيل إلى سكنات لائقة في أقرب وقت، كما وعدتهم السلطات، قبل عودة الاضطرابات الجوية، التي تشكل خطرا على عائلاتهم.
كان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء قد قال لممثلين عن العائلات المتضررة إنهم في وضعية خطيرة تستدعي الترحيل الاستعجالي، حسب ما أوضحته رسالة لهؤلاء، في وقت كان رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الزوار قد سلمه تقريرا مرفقا بالصور عن الفيضان الذي ضرب المنطقة وغمرت مياهه الأقبية التي تتخذها هذه العائلات مسكنا لها، ويعيشون فيها منذ عقـــود وضعية اجتماعية صعبة وخاصة لأبنائهم، حيث تنعدم فيها التهوية ولا تدخلها أشعة الشمس، ما يجعلها مصـــدرا للأمراض المزمنة، وزادت “الطين بلة” المياه التي غمرتها والتي اختلطت بمياه الصرف الصحي، لتصبح غير قابلة للسكن من جديد.
وقد وعد الوالي المنتدب ممثلي هذه العائلات بتحويل ملفاتهم إلى الولاية، قصد برمجتهم في عمليات الترحيل التي تقوم بها مصـــالح “ولاية الجـــزائر”، غير أن العائلات الـــ170 التي تشغل الأقبية تستعـــجل ذلك قبل عودة الأمطار، خاصـــة أن ملفاتهم الموضوعة على مستوى الدائرة والولاية، كما تقول رسالتهم، مقبولة وتم تمحيصها من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن تهاطل الأمطار مؤخرا تسبب في فيضانات على المنطقتي (3 و6) بباب الزوار السبت الماضي، حيث غمرت مياهها كل الأقبية وبلغ منسوبها من 50 إلى 150 سنتم، أتلفــت أثاث القاطنين بها، الذين قضــوا ليلتهـــم تلك في الشـــارع، في حين قـــامت ثلاث وحـــدات للحـــماية المدنية بــــ 117 تدخل لضخ المياه التي غمرت الأقبية.
صديق. ي
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