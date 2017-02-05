سكــان قــرى مــشطـــراس بـــتيــزي وزو يطـــالـبــون بالــغـــاز الطبيــعـــي

التحطيب من أجل التدفئة والطهي في فصل الشتاء

يشتكي سكان العديد من القرى بلدية مشطراس بتيزي وزو، من غياب الغاز الطبيعي الذي من شأنه إنهاء معاناتهم للبحث عن قارورات غاز البوتان، حيث يطالب السكان بإدراج منطقتهم للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي، لتوفر الحياة الكريمة للسكان، خاصة في فصل الشتاء الذي تزداد الحاجة الماسة لهذه المادة الحيوية.

قرى بلدية مشطراس هي من بين القرى التي تتذوق يوميا مشقة البحث عن قارورات غاز البوتان، ما يجعلهم يعيشون حياة بدائية، فالتحطيب هي الوسيلة الوحيدة لاستعمالها للتدفئة كون المنطقة تسجل انخفاضا كبيرا لدرجة الحرارة نظرا لموقعها الجغرافي يصل علوها إلى 800 متر ما يجبرهم البحث عن الحطب والتحطيب من الغابات المجاورة.

وقد أعرب احد المواطنين عن تذمره إزاء افتقار قريتهم لهذه المادة التي أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة اليومية، وما أثار استياء المواطنين أن القرى المجاورة للبلدية قد تم ربطها بقنوات الغاز الطبيعي فيما أقصيت منطقتهم، وحسب ذات المواطن فقد التمس السكان من السلطات المعنية إدراج منطقتهم ضمن توزيع غاز المدينة لكن هؤلاء لم يأخذوا طلبهم محل الجد ما حول حياتهم لشبه مستحيلة.

فانعدام الغاز الطبيعي من بين النقائص التي تجعل حياة مواطني مشطراس، أصعب خاصة أنهم يعتمدون على التحطب بالدرجة الأولى حتى في طهي الوجبات الغذائية، إذ أنهم يتوجهون إلى غابات المنطقة للتحطيب من أشجار المنطقة وحملها بطرق جد بدائية، ما صعب حياة المواطنين خاصة أن عملية الجمع يشارك فيها جل أفراد العائلة حتى الأطفال منهم.

ولا تتوقف معاناة السكان عند هذا الحد، بل جلب قارورة غاز البوتان مشكل آخر يعاني منه قاطنو قرى مشطراس، أين يستوجب عليهم كراء سيارة من أجل نقلها كون نقاط البيع قليلة بالمنطقة وتبعد بحوالي 15 كلم عن بيوت السكان، ما يجعلهم يدفعون أثمانا باهظة، وما زاد الطين بلة أن القرى تعاني من مشكل النقل بعد أن هجر السكان منازلهم بسبب غياب الأمن، حيث عانت من ويلات الإرهاب لعشرية كاملة ما جعل النقل يسجل ضعفا كبيرا بالمنطقة، فإذا كانت العديد من قرى تيزي وزو قد استفادت منذ بداية الشتاء الحالي من الغاز الطبيعي، إلا أن هذه القرى لم يتم برمجتها وسيضل الغاز الطبيعي بالنسبة لهم حلما يراودهم منذ سنوات، حيث يطالب السكان السلطات بضرورة النظر في مشاكلهم وإدراج منطقتهم للاستفادة من خدمات الغاز وتوديع الهواجس الناجمة عن افتقارهم لهذه المادة الضرورية.

ض. ت