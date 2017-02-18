سكان “القرامزلية“ يطالبون بحقهم في التنمية

حربيل بالمدية

استهجن سكان فرقة القرامزلية بحربيل بالمدية تجاهل السلطات المحلية والبلدية المتناوبة على المجالس لخدمة مصالح الشعب، وكذا الولائية منها لرسائلهم وشكاويهم التي دامت لسنين ولم تجد آذانا صاغية لرفع الغبن عنهم وتحسين المستوى المعيشي المزري الذي يتخبطون فيه، في ظل نقص أبسط ضروريات الحياة الكريمة.

الأمر الذي نغص عليهم الحياة ودفع بالكثير منهم إلى التوجه في رحلة البحث عن أماكن أخرى بالقرى المجاورة، سعيا منهم الظفر بحياة أفضل تاركين أراضيهم وقريتهم التي تعد منطقة فلاحية بامتياز حسب ما أكده سكانها لـ«وقت الجزائر”، وفي رحلة قادتنا إلى القرية النائية هذه كشف سكانها عن واقع التنمية المنعدم والأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبطون فيها، والتي يطبعها النقص والحرمان، حيث تفتقد القرية لأبسط متطلبات الحياة الأساسية على غرار الماء الشروب وقنوات الصرف الصحي، وكذا النقص المسجل في الإنارة العمومية بالإضافة إلى الاهتراء الذي تعرفه الطرق الداخلية للقرية، وكذا حرمان بعض العائلات من شبكة الكهرباء، ناهيك عن غياب المرافق الرياضية والشبانية التي يرى فيها شباب القرية المطلب المستحيل مقارنة بالضروريات المنعدمة، كما أبدى سكان “فرقة القرامزلية” تخوفهم الشديد من حلول كارثة بيئية تهدد صحتهم وصحة أطفالهم، من خلال انتشار الأمراض والأوبئة في محيطهم البيئي جراء انعدام قنوات الصرف الصحي مقابل التزايد السكاني الذي تشهده المنطقة، الشيء الذي أغرق القرية في النفايات والقمامة والروائح الكريهة، نقائص بالجملة جعلت من الحياة بالمستحيلة ومن يملك القدرة في تغيير المكان غادر، فماذا عن من لا يستطيع ولا بديل له؟؟؟

انعدام للماء الصالح للشرب منذ سنين

تحدث سكان “القرية” عن مشكل التذبذب المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب، بالرغم من توفر القرية على قنوات الربط بالشبكة منذ زمن طويل، إلا أن الماء يبقى الغائب الأكبر في حياتهم اليومية، إذ أن العديد من السكان الذين تحدثنا إليهم أجمعوا على غياب الماء النهائي عن حنفيات منازلهم ولا يرون هذه المادة إلا أياما معدودات، الشيء الذي دفعهم إلى الاستنجاد بصهاريج المياه بأسعار وصلت سقف 1000 دج للصهريج الواحد، والذي لا يلبي متطلبات السكان، وكذلك اللجوء إلى الينابيع الطبيعية والآبار الارتوازية الموجودة في القرية، السكان أكدوا أنهم اتصلوا بالسلطات البلدية بغية التكفل بالوضع، والتي أرجعت –حسبهم- السبب إلى قدم قنوات الماء الشروب.

غياب قنوات الصرف الصحي.. نفايات وكارثة بيئية

أبرز سكان “القرية” تخوفهم من مشكلة لا تقل أهمية عن المشكل الأول إن لم نقل أهم، وهو غياب ربط منازلها بقنوات الصرف الصحي الأمر الذي جعل القرية مصبا للنفايات، وجعلها على فوهة بركان يهدد بحلول كارثة بيئية جراء الانتشار الواسع للقمامة والأوساخ، وكذا الروائح الكريهة المنبعثة من هنا وهناك، كما ساهم الوضع بشكل كبير في انتشار الحشرات الضارة والكلاب الضالة والحيوانات المفترسة، التي تعد العامل الأساسي في نقل الأمراض والأوبئة، حيث أكد السكان في حديثهم أنهم في 2017 ومازالوا يعتمدون على الحفر التقليدية المحاذية لمنازلهم وقريتهم بغية التخلص من فضلاتهم المنزلية والبيولوجية، حيث يقومون بحفر خنادق عميقة وتغطيتها وتوصيلها بقنوات من أجل التخلص من الفضلات التي تبقى خطرا محدقا بسكان القرامزلية الذين عبروا عن استيائهم الكبير من هذا الوضع، الذي يرون فيه الحڤرة والتهميش من قبل القائمين على مصالح الشعب، مؤكدين في ذات السياق، أن مياه الآبار الصالحة للشرب التي يشربون منها تأثرت بهذا المشكل وأصبحت ملوثة، حيث طالب السكان السلطات البلدية بضرورة تسجيل مشروع قنوات الصرف الصحي بغية تطهير القرية، ودحر تخوفاتهم، كما طالبوا بضرورة تزويد القرية بحاويات جمع القمامة وتخصيص أماكن مخصصة لرميها للقضاء على انتشارها في أرجائها.

كما ناشد سكان القرية خلال نداء الاستغاثة هذا السلطات الوصية البلدية والولائية والصحية ضرورة الالتفاتة العاجلة إليهم، والوقوف على معاناتهم والعمل على حل مشكلهم في القريب العاجل، حيث دق السكان ناقوس الخطر خوفا من حلول كارثة بيئية محتملة جراء توفر بوادر وقوعها، في ظل عدم توفر القرية على قنوات الصرف الصحي.

طرق مهترئة والإنارة العمومية منعدمة

كما اشتكى السكان من الحالة الكارثية التي تعرفها الطرق الداخلية للقرية، جراء الانتشار الواسع للحفر والتشققات وكذا الأوحال في فصل الشتاء والغبار في فصل الصيف، بالنظر لعدم تهيئتها وذلك بالرغم من استفادة جل قرى البلدية من عملية تهيئة لطرقها الداخلية منذ زمن، إلا أن فرقة القرامزلية ــ على حد تعبير سكانها ــ صنعت الانفراد، حيث لم تستفد طرقها الداخلية من أي عملية تهيئة الشيء الذي صعب من عمليات تنقل السكان العاملين بالمناطق الأخرى وكذا المتمدرسين، كما طالب سكان القرية السلطات البلدية المعنية ضرورة تعميم الاستفادة من الإنارة العمومية جراء النقص المسجل في هذا الصدد والقضاء على الظلام الدامس الذي يخيم على الفرقة، من أجل تسهيل عملية التنقل والتواصل فيما بين السكان خلال الفترة الليلية.

غياب المرافق الرياضية والشبانية

شباب القرية كذلك عبّروا عن سخطهم الكبير جراء التهميش الكبير الذي طالهم، في ظل عدم توفرها على المرافق الرياضية والشبابية، فالقرية خالية على عروشها فلا ملعب لكرة القدم ولا ملاعب جوارية ولا مكتبة بلدية ولا دار شباب، إذ يجد شباب القرية المولع بممارسة كرة القدم أنفسهم مضطرين إلى التنقل وقطع عشرات الكيلومترات إلى القرى والبلديات المجاورة، من أجل مزاولة رياضتهم المفضلة، في حين يقوم البعض الآخر بالتنقل إلى الأراضي والوديان من أجل الحصول على مكان مناسب لممارسة اللعبة المفضلة إليهم، كما اشتكى الشباب من ظاهرة البطالة التي تلقي بظلالها عليهم مما جعلهم عرضة للآفات الاجتماعية بشتى أنواعها، الشباب عبر ”وقت الجزائر” ناشدوا السلطات المعنية الولائية والبلدية ومديرية الشباب والرياضة بالولاية، ضرورة الالتفاتة إليهم ورفع الغبن عنهم، من خلال برمجة مشاريع رياضية وشبانية كفيلة بمنح أغلبيتهم مناصب شغل للتخلص من البطالة، في حين تكون لهم المتنزه والملجأ لقضاء أوقات فراغهم بعيدا عن الآفات الاجتماعية ورفقاء السوء.

بلال موزاوي