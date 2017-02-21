سكان الأورياف يستفيدون من أكثر من 81 إعانة بناء

آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً
فبراير 21, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
استفاد سكان ريف ولاية تيزي وزو من أكثر من 81 ألف إعانة مالية عمومية لتشييد منازل لائقة وذلك منذ انطلاق هذا البرنامج.
وأوضح عرقوب حبيب أن ساكنة ريف وجبال الولاية قد استفادت من زهاء الـ81 و360 ألف إعانة مالية عمومية لتشييد منازل لائقة وذلك منذ انطلاق تجسيد هذا البرنامج على مستوى الولاية.
وأضاف المصدر أن عدد الوحدات السكنية المنجزة بقرى ومشاتي ولاية تيزي وزو قد بلغت الآن 489 66 مسكن، في الوقت الذي ترافق مصالح مديرية السكن المحلية -يقول- أشغال إنجاز 871 10 مسكن.
للعلم، فإن مجموع التجمعات العمرانية بالفضاء الإقامي المعني أضحى رقمها يفوق 1500 نقطة.
ويرتقب الانطلاق في توزيع 4000 إعانة بناء مالية إضافية للريفيين منها 2000 وحدة تم إخطار مصالحه بها مؤخرا، خلال ديسمبر الماضي.
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