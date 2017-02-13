سكان آث علي وآث كوفي ببوغني بتيزي وزو غاضبون

يطالبون بتحسين ظروفهم الاجتماعية

تعاني قرية اث علي، واث كوفي ببلدية بوغني التي تبعد بحوالي 40 كلم عن مدينة تيزي وزو، جملة من النقائص في عدة مستويات أولها تذبذب النقل وانعدام المشاريع التنموية كالطرقات وغياب الغاز الطبيعي والكهرباء، ما حول حياة السكان لشبه مستحيلة، حيث أشار المواطنون أن هذا الوضع ناتج عن الإهمال والتهميش الذي طال قريتهم من طرف السلطات المحلية.

واستنادا لسكان القريتين، فإن غياب النقل المدرسي هي أول المشاكل الكبرى المسجلة بالمنطقة حيث يعاني أطفالهم يوميا هواجس غياب هذه الخدمة التي تقع على عاتق مسؤولي البلدية توفيرها، فرغم أن جمعية أولياء تلاميذ الاكمالية، نظموا عدة حركات احتجاجية كانت آخرها الأسبوع المنصرم، أين قاموا بغلق مقر البلدية للمطالبة بضرورة توفير النقل المدرسي إلا أنه لا حياة لم تنادي على -حد تعبيرهم-، فالمسؤولون حسب تصريحاتهم لا يظهرون إلا في المواعيد الانتخابية لتقديم وعود لا تنفذ على أرض الواقع، فبمجرد تولي مناصبهم ينشغلون في البحث عن المصالح الشخصية وغلق الأبواب في وجه السكان، وهو الأمر الذي أثار حفيظة وسخط أولياء التلاميذ الذين عبروا عن تذمرهم إزاء الوضع، مشيرين أنهم سيواصلون في تنظيم حركات احتجاجية التي أضحت حسبهم الوسيلة المثلى للضغط على السلطات للتكفل بانشغالاتهم.

وأشار السكان إلى الأخطار والعوائق التي تؤثر سلبا على المحصول الدراسي لفلذات أكبادهم، حيث أنهم يجبرون يوميا إلى قطع مسافة أزيد من 5 كلم للالتحاق بمقاعد الدراسة، مضيفين أنهم مضطرون يوميا للنهوض باكرا والمشي كل هذه المسافة في ظلام دامس وضباب كثيف يسجل بالمنطقة الجبلية في كل فصل شتاء وهم معرضون للاعتداءات المختلفة، ناهيك عن التخوف من تهجم الحيوانات الضالة عليهم على غرار الذئاب والكلاب كون المنطقة عبارة عن غابات وطرقاتها خالية حتى من الإنارة العمومية.

غياب الغاز الطبيعي مشكل آخر أرق حياة سكان اث كوفي ففي الوقت الذي استفادت القرى المجاورة من هذا المورد الحيوي الهام، إلا أن منطقتهم أقصيت من هذا المشروع لأسباب تبقى مجهولة، وأشار المواطنون إلى الصعوبات التي يواجهونها بسبب افتقار منطقتهم لغاز المدينة وذلك من خلال اعتمادهم على التدفئة بالطرق البدائية.

كما يعاني سكان قرية اث علي من الوضعية المزرية للطرق الداخلية، فمعظم الطرق الداخلية للقرية ترابية ولا تصلح للسير من كثرة الحفر، وقال السكان إنه في حالة سقوط الأمطار تزيد معاناتهم، وذلك بكثرة الأوحال وهذا بالرغم من تعبيد الطريق الرئيسي للقرية إلا أن الإشكال مازال مطروحا على مستوى العديد من أحياء القرية، ولأجل القضاء على الإشكال أوضح سكان القرية بأنه لابد من إتمام تعبيد كامل طرقات القرية.

ولا تتوقف معاناة السكان عند هذا الحد بل غياب الكهرباء مشكل آخر جعل القرية من أفقر قرى الولاية، حيث أن العديد من المنازل المشيدة مؤخرا في إطار الاستفادة من مساعدات البناء الريفي لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء، ما يجعل السكن فيها مستحيلا، أين أجبر بعضهم الاعتماد على أنفسهم بالربط العشوائي من المنازل المجاورة وهو الأمر الذي يشكل خطرا على حياتهم وحياة عائلاتهم، إلا أن -الحاجة أم الوسيلة- على حد تعبيرهم.

وأمام هذه الأوضاع، يطالب سكان قرية اث علي اوث كوفي من السلطات المحلية بضرورة التدخل للتكفل بمشاكلهم في أقــــرب الآجال وإنهاء معاناتهـــم وتوفير الحياة الكريمة التي تعد من أبسط الشروط التي يتوجب على الدولة توفيرها للمواطن والذي هو حق مشروع في الدســتور.

صليحة/ ب