ســـلال يلتقـــي طلبــــــة الصيدلـــة بقصـــر الحكــــومة غــــدا الأحـــد

آخر تحديث : فبراير 3rd, 2017 8:30 مساءً
فبراير 03, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
بعدمـا وعدهم بالتكفـل الجاد بمطالبهم العـالقة
أكد،أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، وفي تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وعلى صفحته الرسمية بـ”تويتر”، عن لقائه بممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان الأحد المقبل بقصر الحكومة على الساعة الثالثة مساء، للاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم العالقة”.
يأتي إعلان عبد المالك سلال، بأنه “سيستقبل ممثلين عن طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يوم الأحد المقبل، بعد تصريحه الأخير بأديس أبابا، الذي تعهد خلاله بحل مشاكل طلبة الصيدلة مباشرة بعد عودته إلى الجزائر، بعدما دخل طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان في احتجاج منذ عـــدة أسابيع، من أجل مطالب بيداغوجية، وكان الوزير الأول وعد عبر تغريدته “استقبال ممثلين عنهم فور عودته من أديس أبابا، أين شارك في القمة الإفريقية”.
كما يطالب طلبـــــة الصيدلة، بفتح مناصب للصيادلة على مستوى صيدليات مؤسسات المستشفيات العمومية والانتقال من الدرجة 13 إلى 16 في سلم الراتب الوظيفي لفائدة الصيادلة في القطاعات العامة والخاصة، كما أكدوا على ضرورة زيادة عدد مناصب التخصص في مختلف التخصصات الصيدلانية، وإدراج تخصّصات جديدة كالصيدلية الإكلينيكية والصناعية، بالإضافة إلى الصيدلة الاستشفائية، مع تخفيض عدد المقاعد البيداغوجية لدراسة تخصص الصيدلة على حسب احتياجات السوق وفرص العمل، وإنشاء منصب صيدلي مساعد على حسب دخل الصيدليات الخاصة، وذلك من خلال اعتماد إستراتيجية لتوزيع الصيدليات بطريقة تتماشي مع الهياكل القاعدية، حيث توعد طلاب الصيدلة بعدم التراجع عن الإضراب، إلا بعد التجسيد الكلي لأرضية المطالب.
ويشدد الطلبة على الإسراع بأخذ مطالبهم محمل الجد، بدلا من ممارسة سياسة “الهروب إلى الأمام” لربح الكثير من الوقت، محذرين من غلق الوزارة الوصية أبواب الحـــــــوار الجدي مع طلاب كلية الصيدلة، مستنكرين لجوء وزارة التعليــــم العالي بتغيير محضر الاتفاق الذي كان بين ممثلي الطلبة وممثلي الوزارة حول مطالبهم.
نسرين فرحاني
فبراير 01, 2017 0رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...