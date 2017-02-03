ســـلال يلتقـــي طلبــــــة الصيدلـــة بقصـــر الحكــــومة غــــدا الأحـــد

بعدمـا وعدهم بالتكفـل الجاد بمطالبهم العـالقة

أكد،أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، وفي تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وعلى صفحته الرسمية بـ”تويتر”، عن لقائه بممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان الأحد المقبل بقصر الحكومة على الساعة الثالثة مساء، للاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم العالقة”.

يأتي إعلان عبد المالك سلال، بأنه “سيستقبل ممثلين عن طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يوم الأحد المقبل، بعد تصريحه الأخير بأديس أبابا، الذي تعهد خلاله بحل مشاكل طلبة الصيدلة مباشرة بعد عودته إلى الجزائر، بعدما دخل طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان في احتجاج منذ عـــدة أسابيع، من أجل مطالب بيداغوجية، وكان الوزير الأول وعد عبر تغريدته “استقبال ممثلين عنهم فور عودته من أديس أبابا، أين شارك في القمة الإفريقية”.

كما يطالب طلبـــــة الصيدلة، بفتح مناصب للصيادلة على مستوى صيدليات مؤسسات المستشفيات العمومية والانتقال من الدرجة 13 إلى 16 في سلم الراتب الوظيفي لفائدة الصيادلة في القطاعات العامة والخاصة، كما أكدوا على ضرورة زيادة عدد مناصب التخصص في مختلف التخصصات الصيدلانية، وإدراج تخصّصات جديدة كالصيدلية الإكلينيكية والصناعية، بالإضافة إلى الصيدلة الاستشفائية، مع تخفيض عدد المقاعد البيداغوجية لدراسة تخصص الصيدلة على حسب احتياجات السوق وفرص العمل، وإنشاء منصب صيدلي مساعد على حسب دخل الصيدليات الخاصة، وذلك من خلال اعتماد إستراتيجية لتوزيع الصيدليات بطريقة تتماشي مع الهياكل القاعدية، حيث توعد طلاب الصيدلة بعدم التراجع عن الإضراب، إلا بعد التجسيد الكلي لأرضية المطالب.

ويشدد الطلبة على الإسراع بأخذ مطالبهم محمل الجد، بدلا من ممارسة سياسة “الهروب إلى الأمام” لربح الكثير من الوقت، محذرين من غلق الوزارة الوصية أبواب الحـــــــوار الجدي مع طلاب كلية الصيدلة، مستنكرين لجوء وزارة التعليــــم العالي بتغيير محضر الاتفاق الذي كان بين ممثلي الطلبة وممثلي الوزارة حول مطالبهم.

نسرين فرحاني