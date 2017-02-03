سد بني هارون يمتلئ بــ 98 بالمائة

عقب تقلبات الطقس الأخيرة

وصل حجم مياه سد بني هارون بولاية ميلة إلى 982 مليون متر مكعب وذلك عقب تقلبات الطقس الأخيرة حيث أصبح مملوءا بنسبة 98 بالمائة من قدرة حجزه الحقيقية للمياه التي تناهز 1 مليار متر مكعب متوقعا أن يبلغها خلال “الأيام القليلة القادمة” وذلك إثر التساقطات الأخيرة للثلوج والأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقد تلقى سد بني هارون -وفقا لنفس المصدر- نحو 100 مليون متر مكعب إضافية من المياه بعدما كان حجم مياهه في أواخر العام الماضي 2016 في حدود 880 مليون متر مكعب.

ومن المنتظر أن يمكن الامتلاء الكامل لهذا السد في غضون الأيام القادمة من تشغيل مفرغ مياه السد وفتح حنفيات التفريغ العميقة وهو ما سيسمح بتجديد الثروة المائية لهذه المنشأة وتنظيف مياهه من الشوائب.

للتذكير، يمون سد بني هارون حاليا ولايات ميلة وقسنطينة وأم البواقي وباتنة بمياه الشرب، كما يتوقع أن يمكن قريبا من سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بعدد من ولايات شرق البلاد.

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