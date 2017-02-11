سبعة مـحولات قيد الإنجاز بإيليزي

لتحسين التموين بالكهرباء

يجرى إنجاز سبعة محولات كهربائية بولاية إيليزي في إطار المخطط الاستعجالي (2017) بهدف تحسين نوعية الخدمة ودعم التموين بهذه الطاقة الحيوية، حسب ما أفاد اليوم الأحد مسؤولو شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط.

ويستهدف هذا المخطط الذي يشمل أيضا إنجاز شبكة كهربائية بطول 66ر31 كلم مختلف بلديات الولاية منها محولان اثنان ببلدية عاصمة الولاية، فيما استفادت الولاية المنتدبة جانت من أربعة محولات منها ثلاثة محولات ببلدية جانت وواحد ببلدية برج الحواس، فيما خصص محول واحد لفائدة بلدية إن أميناس، كما أوضحت المكلفة بالإعلام بذات الشركة وادة الزهرة.

وأسندت مهمة إنجاز هذه التجهيزات الطاقوية التي رصد لها غلاف مالي يفوق 178 مليون دج لعدة مقاولات إنجاز مع ضمان المراقبة للإطارات التقنية لقطاع الطاقة من أجل استلامها في الآجال المحددة، كما أضافت ذات المسؤولة.

وتأتي هذه العملية لتغطية النقائص المسجلة على مستوى بعض الأحياء السكنية خاصة بحي تكنيوين بعاصمة الولاية ووسط المدينة، إضافة إلى حي زلواز (جانت) الذي يعاني هو الآخر من مشكل التغطية الكهربائية، كما أشير إليه.

وينتظر من هذه المنشآت الطاقوية عند دخولها حيز الخدمة أن تساهم في تموين منتظم بالكهرباء والتقليل من الانقطاعات المتكررة سيما في فترة الحر الشديد التي تتميز به ولايات الجنوب.

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