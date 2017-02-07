ساركـوزي سيمـثل للمحاكمة قريبا

آخر تحديث : فبراير 7th, 2017 11:08 مساءً
فبراير 07, 2017 Wakteldjazair دولي 0
بسبب مزاعم عن تمويل حملته الانتخابية
قال مصدر قضائي أمس، إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، سيمثل للمحاكمة بسبب مزاعم تمويل غير مشروع لترشحه الفــــــــــاشل في انتخـــــــابات الرئاسة عام 2012.وأضاف المصدر، أن 13 شخصا آخرين سيخضعـــــون للمحــــــــاكمة، بسبب ما يعرف باسم “قضية بيجماليون” التي تضم اتهامات بتجاوزات في الإنفـــاق والتمويل.
ويــــــــأتي قـــــرار محــــاكمة ساركوـــزي، بينمـــــا يتعرض الساسة الفرنسيون لتدقيق متزايد في أموالهم الشخصية مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في أفريل وماي
وكالات
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