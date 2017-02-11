زيـــادة كميــــة المخـــدرات المحجـــوزة بأكثــــــر من4 أضعـــــــاف

انطلاق حملة “عاصمة بدون مخدرات”

كشف مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية الجزائر، نور الدين براشدي، عن حجز 4 أطنان و422 كلغ من المخدرات خلال سنة2016، مقابل 1 طن في 2015، أي بأكثر من 4 أضعاف الكمية المسجلة من قبل.

أمام هذه الظاهرة، قررت القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية والأمن الوطني، إطلاق مبادرة “عاصمة بدون مخدرات” نهاية الشهر الجاري عبر كافة بلديات ولاية الجزائر، لتحسيس الأوساط الشبابية بمخاطر التعاطي تشرف عليها.

ومن المنتظر، أن تستمر هذه العملية على مدى مفتوح، بغية التقرب من أكبر عدد ممكن من الشباب والتلاميذ والطلبة عبر 57 بلدية، لنشر “ثقافة السلامة الصحية والعقلية والنفسية”، بالابتعاد عن المخدرات بشتى أنواعها، حيث تعتبر العملية خلاصة التعاون بين الكشافة الإسلامية الجزائرية وأمن ولاية الجزائر، يقول محمد بن علاق، القائد العام للمنظمة.

وأوضح بن علاق، بمناسبة تنظيم ندوة حول “دور الكشافة الإسلامية في مرافقة الشباب والتصدي للآفات الاجتماعية” بمقر المجلس الشعبي الولائي للجزائر، أنه لتحقيق “مبدأ الجوارية” والإصغاء الجيد والواعي لمختلف الفئات المعنية بالظاهرة، سيتم الاعتمـــاد على خبرة وتجربة مصالح أمن ولاية الجزائر، التي ستشرف على تكوين إطارات كشفية لتعميق مداركهم في المجال.

وأردف المصدر بالقول، إنه بهدف “تنقية الأحياء الشعبية” من المخدرات، سطّر برنامج جواري يتمثل في نــــدوات ولقــــاءات يومية في الشارع والمؤسسات التربوية ومختلف الفضـــــاءات الاجتماعية، يكثر فيها التعامل اليومي بين الناس.

وعن الاتفاقية المبرمة بين الكشافة والأمن الولائي منذ 2015، تحدث عميد الشرطة المكلف بالإعلام، رابح زواوي، عن 470 نشاط تحسيسي خلال السنة الفارطة لصالح الشباب.

وبمناسبة تنظيم الندوة التحسيسية، تحدث نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد طاهر ديلمي، عن استفادة زهاء 20 ألف متمدرس عبر 160 فضاء، فتح خلال السنة الفارطة من برنامج تحسيسي توعوي، سطّرته لجنة الوقاية من الآفات الاجتماعية التي يرأسها الوالي، عبد القادر زوخ.

وأضاف ديلمي، أن المركزين الوحيدين لمكافحة الإدمان في درقانة والشراقة، لا يكفيان لتلبية حاجة ولاية الجزائر، من أجل الحد من ظاهرة التعاطي وللبقاء بالقرب من التجمعات السكانية والفضاءات الخاصة بالشبان والفتية. وأنه يتعين -حسبه- تدعيم العاصمة بمركزين آخرين على الأقل، ليتم الكف عن إرسال الحالات إلى مستشفى فرانس فانون بالبليدة.

ساسي.ب