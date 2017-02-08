“زيادة المستوطنات الإسرائيلية يفتح الباب أمام ضم أراض فلسطينية”

آخر تحديث : فبراير 8th, 2017 9:28 مساءً
فبراير 08, 2017 Wakteldjazair دولي 0
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند:
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أول أمس، إن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينــــــية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها.
وأقرت إسرائيل قانونا يوم الاثنين، يقنن بأثر رجعي نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض مملوكة لأفراد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إجراء أثار مخاوف دولية.
وقال هولاند في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن زيادة بناء المستوطنات “سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة”.
وأضاف “أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكـــــومتها مراجعة هذا النص.”
وقال عباس، إن هذا القانون “مخالف للقانون الدولي وسنـــــــواجهه في المحافل الدولية”، كمــــا وصفه بأنه “عدوان على شعبنا”.
وكالات
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