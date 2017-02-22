زعيـــــم الأحمديـــة ونائبــه و10 آخرين في قبضة الأمن بالشلف

أعلن ينحدرون من ولايات الشلف وأم البواقي وعين الدفلى وتلمسان

ألقت قوات الأمن الوطني التابعة لولاية الشلف، القبض على “الزعيم الوطني” للطائفة الأحمدية و11 آخرين من أتباعه، كانوا ينشطون ويروجون لفكر هذه الطائفة على مستوى الولاية.

أوضح بيان لخلية الإعلام والاتصال التابعة للأمن الوطني، أن العملية تمت بعد تلقي مصالح الشرطة معلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون على وثائق ومناشير وأقراص مضغوطة تتضمن الدعوة إلى اعتناق عقيدة التيار الأحمدي، وبعد استغلال المعلومة والبحث والتحري من ذات المصالح قامت وحدة خاصة، بالرصد والمراقبة، قبل أن يتم الإطاحة بالأشخاص المذكورين.وأورد ذات البيان أن الموقوفين ينحدرون من ولايات “الشلف، أم البواقي، عين الدفلى وتلمسان” بمن فيهم “الزعيم الوطني” للطائفة الأحمدية ونائبه، إضافة إلى 10 أشخاص من أتباع هذه الطائفة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و68 سنة. وأسفرت هذه العملية على حجز مجموعة من الكتب والمطويات والمناشير، ليتم استكمال إجراءات التحري والتحقيق وانجاز ملف قضائي ضد الجماعة المذكورة بتهمة “إنشاء جمعية دون ترخيص قانوني، مع المساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع، بغرض الدعاية لمنشور ذي مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد”.ووضع خمسة من الموقوفين رهن الحبس المؤقت، فيما يقبع أربعة تحت الرقابة القضائية واستفاد البقية من الإفراج، بعد أن تمت إحالة الملف على الجهات القضائية بمحكمة الشلف.وكثفت السلطات الأمنية في الآونة الأخيرة من نشاطها وتتبعها لشبكات الطائفة الأحمدية أو القاديانية،، حيث لا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن يعلن القبض على المزيد من أتباعها.وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد أعلن في وقت سابق، عن تشكيل لجنة أمنية رأسها وزير الداخلية نور الدين بدوي، باعتبار أن “القضية أمنية وليست دينية”.وتشكلت القاديانية كفرقة مذهبية بزعامة غلام أحمد ميرزا، الذي ولد في إحدى قرى إقليم البنجاب (1839-1908)، وهي قرية قاديان وإليها نسبت هذه الفرقة.ويدّعي القاديانيون أن القاديانية فرقة من فرق المسلمين تختلف في بعض الفروع عن غيرها، لكن الكثير من علماء العالم الإسلامي وهيئاته الفقهية أصدروا فتاوى نصت على أن أتباع هذا المذهب خارجون عن الإسلام.ويستهدف الأحمديون في الجزائر المناطق النائية والأرياف،، حيث يعمدون إلى إغراء الجزائريين بالمال والسيارات وبعض الامتيازات باعتراف الذين تم القبض عليهم، كما يستعملون منشورات مبسطة وأقراصا مضغوطة في دعوتهم.



ساسي.ب