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ريبيري، بواتينـــغ وتشابي ألونسو يغيبون عن موقعة أرسنال

فبراير 14, 2017 رياضة 0

ريبيري، بواتينـــغ وتشابي ألونسو يغيبون عن موقعة أرسنال

أكَّد نادي بايرن ميونيخ، غياب الفرنسي فرانك ريبيري، عن الفريق، في المباراة المقررة اليوم، أمام أرسنال الإنجليزي، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال النادي البافاري، إن ريبيري، لم يتعافَ في الوقت المناسب من إصابته في الفخذ للمشاركة في مباراة اليوم، حيث خضع فقط لتدريبات الركض بدون كرة خلال مران الفريق، أول أمس الإثنين.
كان ريبيري، تعرض للإصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال تدريبات الفريق، في 31 جانفي الماضي، وعاد قبل أيام فقط للتدريبات، حيث كان أنشيلوتي، مدرب بايرن، أشار إلى أن اللاعب لديه  فرصة  للمشاركة أمام رسنال.
لكن اللاعب لم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب ليخرج من حسابات الفريق، كما يغيب المدافع جيروم بواتينغ عن مباراة اليوم بسبب إصابة في الصدر، حسب ما ذكرته شبكة “إي إس بي إن” امس الثلاثاء. وذكر نادي بايرن، أن لاعب خط الوسط تشابي ألونسو، سيغيب عن مباراة أرسنال على سبيل الوقاية، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة، خلال مران أول أمس. يذكر أن بايرن ميونيخ، سبق وأطاح بأرسنال من ثمن نهائي دوري الأبطال، 3 مرات أعوام 2005، و2013، و2014.

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