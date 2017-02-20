ريال مدريد يخوض صراعا لضم موسى ديمبيلي

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي ريال مدريد انضم إلى سباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي، لاعب سيلتك غلاسغو الاسكتلندي.وأضافت الصحيفة أن الريال طالب سيلتك بأن يطلعه على مستجدات الأمور المتعلقة بالعروض المقدمة لضم ديمبيلي. وتقول ميرور إن هناك عدة أندية أوروبية تسعى لضم ديمبيلي البالغ 20 عاما، منها مانشستر سيتي وتشيلسي. وكان تشيلسي قد تقدم بعرض للتعاقد مع الفرنسي مقابل 35 مليون يورو خلال موسم الانتقالات الشتوية المنصرم، ولكن سيلتك رفض وطالب بمقابل مادي قدره 40 مليون جنيه استرليني (حوالي 47 مليون يورو). يشار إلى أن موسى ديمبيلي قد انضم إلى سيلتك صيف عام 2016 قادما من فولهام الإنجليزي، وقد أحرز معه 13 هدفا في 23 مباراة. وقالت تقارير صحفية إن مسؤولي بايرن ميونيخ، يستعدون لتجهيز عرض يبلغ 30 مليون جنيه استرليني لضم المهاجم الفرنسي في صفوف سيلتك الاسكتلندي، موسى ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.