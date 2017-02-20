آخر تحديث : فبراير 20th, 2017 9:18 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

رونـــــي يفصـــح عـــن مستقبــلــه بعــد الاعتــزال

فبراير 20, 2017 رياضة 0

رونـــــي يفصـــح عـــن مستقبــلــه بعــد الاعتــزال

أكد مهاجم مانشستر يونايتد، والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، واين روني، أنه لا يفكر حاليا في الاعتزال، رافضا التعليق على التقارير المحلية التي تزعم نيته الرحيل عن الفريق لقلة مشاركاته كأساسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والانتقال إلى الدوري الصيني. وأقر “الفتى الذهبي” بأن علاقته بوسائل الاعلام البريطانية شهدت حالات صعود وهبوط، مؤكدا أن الكثير من الإعلاميين لهم أراءهم والحقيقة أن الكثير منها “غير عادل”، مضيفا “لكنني يجب أن أتعامل مع ذلك، في بعض الأحيان تكون هذه الانتقادات صعبة، ومع ذلك يجب تجاوزها”، وذلك في حواره الحصري الذي تنشره اليوم بوابة (العين) الإماراتية. وأكد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما “أشعر أنني بحالة جيدة ومتأكد من أنني سأكون مثل لاعبين كثر يلعبون بشكل جيد رغم كونهم في الثلاثينات، مثل إبرا ومايكل كاريك”. كما نفى أن يكون الملل قد تسرب له من كرة القدم: “عليك أن تستمتع بكل الوقت الذي تلعب فيه، لأنه لن يستمر طويلا، هذه نصيحة قدمها لي زملاء كبار عندما كنت لاعبا صغيرا، وهذا هو الفارق، لأنه عندما تكون شابا لا تعتقد أن الأمور ستمر بسرعة”.
وأبرز أن فريقه لايزال يملك حظوظا قوية في أكثر من بطولة يشارك فيها، وبالتالي لا يمكن القول إن “الشياطين الحمر”  يقدمون موسما باهتا.
وحول خططه لحياته بعد الاعتزال قال روني إنه ينوي دخول مجال التدريب: “أود أن انتهي من الحصول على الرخص اللازمة لذلك، وهو ما أفعله في الوقت الحالي، بصراحة أشعر أنه من العار أن أبتعد عن اللعبة عندما اعتزل، مع كل المعرفة التي أملكها حول كرة القدم”. وأعرب روني عن آماله في ختام مسيرته الدولية بقيادة منتخب الأسود الثلاثة، لتقديم مستوى مبهر في مونديال روسيا 2018 ، وتحقيق النجاح الذي تنشده الجماهير الإنجليزية.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 19, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 18, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 17, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 15, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017

همسات

“رونـــار” يسعــى لخطــــف مشــــاش

“رونـــار” يسعــى لخطــــف مشــــاش

فبراير 20, 2017 0

كشف موقع “المنتخب” المغربي، أمس، عن موعد مرتقب بحر الأسبوع المقبل، بين اللاعب ثلاثي الجنسية زين الدين مشاش،...
اقرأ المزيد
قربـــاج لــــن يترشــــح

قربـــاج لــــن يترشــــح

فبراير 20, 2017 0

نصائــــح طلعــــــي

نصائــــح طلعــــــي

فبراير 20, 2017 0

دكتوراه فخرية لعمار بلخوجة

دكتوراه فخرية لعمار بلخوجة

فبراير 20, 2017 0

خطــــوط حمـــراء

خطــــوط حمـــراء

فبراير 20, 2017 0

كاتـب شخصـي برتبـة وال!

كاتـب شخصـي برتبـة وال!

فبراير 19, 2017 0

تحقيقات

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا تسمعــون؟!

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا...

فبراير 17, 2017 1

الآلاف من رفـــــات الشهداء في مقابــر جماعيــة، والكل يتنصـل من المسؤوليـة، لكنــــه يحتفل بيومهم الوطني باقات ورد كثيرة سيتم وضعها اليوم على قبور الشهداء...
اقرأ المزيد
لجنة متابعة وزارية مشتركة لتسهيل الاستثمار

لجنة متابعة وزارية مشتركة...

أبريل 25, 2016 0

إسقاط تاء التأنيث طوعا والذكورية في خبر كان

إسقاط تاء التأنيث طوعا...

أبريل 09, 2015 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  