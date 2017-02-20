رونـــــي يفصـــح عـــن مستقبــلــه بعــد الاعتــزال

أكد مهاجم مانشستر يونايتد، والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، واين روني، أنه لا يفكر حاليا في الاعتزال، رافضا التعليق على التقارير المحلية التي تزعم نيته الرحيل عن الفريق لقلة مشاركاته كأساسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والانتقال إلى الدوري الصيني. وأقر “الفتى الذهبي” بأن علاقته بوسائل الاعلام البريطانية شهدت حالات صعود وهبوط، مؤكدا أن الكثير من الإعلاميين لهم أراءهم والحقيقة أن الكثير منها “غير عادل”، مضيفا “لكنني يجب أن أتعامل مع ذلك، في بعض الأحيان تكون هذه الانتقادات صعبة، ومع ذلك يجب تجاوزها”، وذلك في حواره الحصري الذي تنشره اليوم بوابة (العين) الإماراتية. وأكد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما “أشعر أنني بحالة جيدة ومتأكد من أنني سأكون مثل لاعبين كثر يلعبون بشكل جيد رغم كونهم في الثلاثينات، مثل إبرا ومايكل كاريك”. كما نفى أن يكون الملل قد تسرب له من كرة القدم: “عليك أن تستمتع بكل الوقت الذي تلعب فيه، لأنه لن يستمر طويلا، هذه نصيحة قدمها لي زملاء كبار عندما كنت لاعبا صغيرا، وهذا هو الفارق، لأنه عندما تكون شابا لا تعتقد أن الأمور ستمر بسرعة”.

وأبرز أن فريقه لايزال يملك حظوظا قوية في أكثر من بطولة يشارك فيها، وبالتالي لا يمكن القول إن “الشياطين الحمر” يقدمون موسما باهتا.

وحول خططه لحياته بعد الاعتزال قال روني إنه ينوي دخول مجال التدريب: “أود أن انتهي من الحصول على الرخص اللازمة لذلك، وهو ما أفعله في الوقت الحالي، بصراحة أشعر أنه من العار أن أبتعد عن اللعبة عندما اعتزل، مع كل المعرفة التي أملكها حول كرة القدم”. وأعرب روني عن آماله في ختام مسيرته الدولية بقيادة منتخب الأسود الثلاثة، لتقديم مستوى مبهر في مونديال روسيا 2018 ، وتحقيق النجاح الذي تنشده الجماهير الإنجليزية.