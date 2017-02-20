“رونـــار” يسعــى لخطــــف مشــــاش

كشف موقع “المنتخب” المغربي، أمس، عن موعد مرتقب بحر الأسبوع المقبل، بين اللاعب ثلاثي الجنسية زين الدين مشاش، مع الناخب المغربي هيرفي رونار، حيث سيسعى التقني الفرنسي لإقناع هذا اللاعب اليافع (21 سنة) من أجل تمثيل “أسود الأطلس” في قادم المواعيد، وهي المحادثات، التي تأتي بعد إعطاء اللاعب موافقته للاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل أسابيع، من أجل تمثيل الجزائر، بحسب ما جاء في نفس المصدر.