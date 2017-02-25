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رواد الطريق الرابط بين البرواقية واولاد ذايد يعانون من المفرغة

فبراير 25, 2017 أخبار محلية 0

رواد الطريق الرابط بين البرواقية واولاد ذايد يعانون من المفرغة

سيطرت المفرغة العمومية المتواجـــدة بمحاذاة الطريق الولائي الرابط بين بلدية البرواقية والبلديات المجــاورة على غرار بلدية أولاد ذايد والربعية وعلى مساحة معتبرة من الأراضي الفلاحية الخصبة وأضحت في توسع مستـــمر من سنة لأخرى، كما أنها أصبحت مصــدر قلق وتذمر مستعملي الطريق والسكان المجاورين لهذه المفرغة على غرار سكان قرية المجاهدين الذين يشكون من الأضرار الناجمة عن الأطنان من مختلف النفايات المتكدسة على حافة الطريق المذكور.
وقد تسببت هذه المفرغة العمومية في تشـــويه المنــظر بالمنطقة، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة منها وتدفق وســـط الطريق سيول من الميــاه القذرة وكذا انتشار الحيوانات المتشردة التي وجدت ضالتها بالمكان، وعليه يطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل ومعالجة مشكل المفرغة العمومية التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين القاطنين بجوارها وحتى على الأراضي الفلاحية ومنتوجاتها وحتى المقبــرة لم تسلم من الروائح، حيث اشتعلت أشجارها بسبب الرياح التي نقلت الأوراق المشتعلة من المفرغة العمومية إلى المقبرة، ويشكو أيضا السكان ومستعملو الطريق من الدخان المتصاعد نتيجة حرق النفايات، وهذا ما قد يكون له انعكاسات صحية خطيرة على المرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية.
وتبقى مخاطـــر هذه المفــرغة قائمة في انتظــار تجسيد مشروع مركز تقنـــي لمعالجة النفايات المنزلية بالمنطقة، كما تسبب دخان المفرغة وبقايا النفايات المنزلية والصناعية في عدة حوادث مرور مميتة بالمكان.

إعداد/ بلال موزاوي

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