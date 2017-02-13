رصاصــة قـنـــاص تصيــــــب الصحفيــــة الجزائريـــة سميــــرة مواقــي بالعــــراق

الطاقم الطبي يصف حالتها بـ“المستقرة“

أكد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية لـ“وقت الجزائر“، أن الصحفية الجزائرية سميرة مواقي، أصيبت برصاصة طائشة صباح أمس الاثنين، على اثر اشتباك ناري بين القوات العراقية والحشد الشعبي من جهة، وعناصر تنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، في وقت ذكر بيان الحشد الشعبي أنها

أصيبت برصاصة قناص.

أوضح رئيس المرصد هادي جلو، في اتصال هاتفي مع „وقت الجزائر“، أن الصحفية الجزائرية سميرة مواقي، التي استقالت في ديسمبر الفارط من قناة „الشروق نيوز“، أصيبت برصاصة أسفل أذنها ونقلت من قبل فريق الإعلام الحربي إلى مستشفى القيارة ثم للمستشفى القريب من مطار الشهيد جاسم شبر، أين تم تخصيص طائرة عسكرية لنقلها من مطار جاسم إلى مطار بغداد.

وبعد وصولها باشر فريق طبي مختص في معالجتها وحالتها الصحية مستقرة، بحسب مصدرنا، الذي أوضح ان وزير الخارجية العراقي حيدر العبادي، سيتكفل بنقل مواقي للعلاج في الخارج، في حالة ما إذا تدهورت حالتها الصحية.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه قوات الحشد الشعبي بالعراق التي تتواجد معها، مواقي، بيانا مفصلا حول الحادثة، أشارت فيه أنها أصيبت برصاصة قناص „داعشي“ بغربي تلعفر بضواحي الموصل، أثناء تغطيتها للمعارك التي يخوضها الحشد الشعبي ضد تنظيم „داعش“ الإرهابي.

زهيدة حمادي