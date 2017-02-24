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رشيـــد لعـــــراس رئيــــســـا جــديــدا للاتحــاديـــة

فبراير 24, 2017 رياضة 0

رشيـــد لعـــــراس رئيــــســـا جــديــدا للاتحــاديـــة

انتخـــابــــات اتحاديــــة الجــيدو

انتخب رشيد لعراس أمس الأول، رئيسا جديدا للاتحادية الوطنية للجيدو خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بقاعة المركب الأولمبي محمد بوضياف.
فبعد بلوغ النصاب بحضور 51 عضوا من أصل الـ58 للجمعية العامة، انطلقت الأشغال على الساعة الحادية عشرة صباحا وهي التي كانت مقررة على الساعة العاشرة، حيث حصل رشيد لعراس المرشح الوحيد لمنصب الرئيس على 40 صوتا مقابل 9 ضده، بينما ألغيت بطاقتان.
وبعد انتخابه، تعهد المسؤول الجديد على الهيئة الاتحادية على إعادة لم شمل عائلة الجيدو، “أشكر الجميع على الثقة الموضوعة في شخصي وأصرح اليوم بأن مهمتي الأولى تتمثل في إعادة لم شمل عائلة الجيدو من أجل الاستفادة من كل الكفاءات والنوايا الحسنة”.
وأكد الرئيس الجديد المنتخب بأنه سيختار “الاستمرارية” في العمل الذي شرعت فيه الإدارة القديمة للاتحادية.
وأضاف لعراس يقول في هذا السياق، “تنتظرنا الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر والألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين واللتين ستكونان من أهم منافسات عام 2018.
وسيتم في أقرب الآجال تنصيب المديرية الفنية وطواقمها لتحضير هذين الموعدين الهامين”.
من جهته، أوضح المدير العام للرياضات بوزارة الشباب والرياضة، عبد المجيد جباب الذي حضر الجمعية العامة الانتخابية بأنه “من الآن فصاعدا، سيكون التقييم دوريا” حيث قال: “في المستقبل، لن ننتظر نهاية العهدة الأولمبية، حيث سيكون التقييم دوريا من أجل تدارك الأمور”.
كما تم أيضا انتخاب 11 عضوا للمكتب التنفيذي وهم: مروان بن عصمان، يحيى حايو، فضيل مساس، كريم لعراس، مبروك جلوط، علي بوزوخ، لطفي فشاشة، جلول مفتاح، دليلة محداد، خالد ملاخسو ونور الدين بن سعد.
وكان لعراس (50 سنة) الذي خلف في هذا المنصب مسعود ماتي الممنوع من طرف وزارة الشباب والرياضة من الترشح لولاية جديدة، رئيسا لرابطة ولاية الجزائر منذ 2008، كما أنه يشغل مستشارا رئيسيا في الرياضة.
خلال مسيرته الرياضية، كان ابن تيزي وزو مصارعا دوليا، حيث توج بعدة ألقاب وطنية وإفريقية في أصناف الأشبال والأواسط والأكابر مع ناديي شبيبة الأبيار واتحاد الجزائر. ن. غ

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