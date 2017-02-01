رشقت جارهـا بالحجـارة فوجدت نفسهـا في مواجهة الحبـس

طالبها بالتوقف عن إحداث الفوضى أمام منزله

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة الحبس النافذ لعام وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق سيدة لارتكابها جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، بعد أن أقدمت على رشق جارها باستعمال الحجارة.

وجاءت متابعة المتهمة على أساس الشكوى التي رفعها ضدّها جارها، مفادها أنه بتاريخ الوقـــائع طلب من جارته المتهمة التوقف عن غســل سيـــــارتها كونــــــها تسبـــــبت في ضجـيج وفوضى أيقظته من نومه، الأمر الذي لم يعجب المتهمة التي ثار غضبها وبدأت ترشقه بالحجارة ما سببت له عجزا عن العمل لمدة أسبوع.

وخــــلال محــــاكمة المتـــــهمة أنكـــرت الجرم المنسوب إليها، وأكدت للقاضي الجزائي أن الضــــحية يقـــــــوم باستمرار بمضـــايقتها وإزعاجها، كما أنه يوم الواقعة خرج من منزله في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا وطلب منها غسل سيارتها بعيدا عن منزله، وعندما رفضت قام بخنقها ما جعلها تقوم بدفعه دفاعا عن نفسها فسقط على الأرض، وأضافت المتهمة أن تصريحات الضحية المزعومة باطلة ولا أساس لها من الصحة الغرض منها توريطها في قضية جزائية.

ق.م