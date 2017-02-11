رحيل روراوة على وقع “السوسبانس“

الجمعية الانتخابية للهيئة يوم 20 مارس

قرر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، عشية أمس، عدم الترشح لعهدة جديدة لرئاسة الهيئة الكروية الوطنية، حيث كشف عن ذلك لأحد مقربيه خلال اجتماع مكتبه الفيدرالي بالمركز التقني لكرة القدم سيدي موسى، غير أنه لم يعلن عن انسحابه بصفة رسمية عبر موقع الهيئة، تارك „سوسبانسا“ كبيرا بشأن مصيره على رأس „الفاف“.

وتم خلال الاجتماع المشار إليه تحديد تاريخ 11 و12 مارس المقبل لاستقبال ملفات الترشح لرئاسة „الفاف، وكذا لدراسة الطعون، كما تم تحديد يوم 20 من نفس الشهر لإجراء الجمعية الانتخابية لتعيين رئيس جديد وتجديد أعضاء المكتب الفيدرالي.

واستنادا إلى مصادر عليمة، فإن روراوة قرر مباشرة بعد حلوله بالجزائر الاكتفاء بمنصبه في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث سيترشح للجمعية الانتخابية لتجديد هذا المكتب في شهر مارس، حيث يود تمثيل الجزائر على المستوى الدولي وفتح المجال أمام بعض الأشخاص الذين يودون رئاسة „الفاف“.

ويبدو أن روراوة استسلم للضغوط التي مورست عليه من قبل السلطات خاصة بعد تصريح وزير الرياضة ولد علي الذي اتهمه ضمنيا بالفشل، ووضع حدا لمسيرته في تسيير شؤون „الفاف“ التي بلغت 16 عاما أيضا لأسباب صحية، وهذا بعد الوعكة التي تعرض خلال خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، واستدعت تنقله إلى فرنسا على جناح السرعة لتلقي العلاج.

وتعرض روراوة، في الأيام القليلة الماضية، لحملة إعلامية كبيرة طالبت برأسه، حيث جاء ذلك مباشرة عقب خروج المنتخب الوطني بنتائج مخيبة في „كان 2017“ التي أسدل عليها الستار بالغابون الأحد المنصرم، غير أن إعلانه عن الانسحاب لا يعدو أن يكون مناورة، على اعتبار أنه يلقى تزكية كبيرة من الجمعية العامة لهيئته التي ستنعقد يوم 27 فيفري الحالي، والتي قد تطلب منه العدول عن قرار الرحيل إذا كان ينوي ذلك فعلا.

في سياق منفصل، حمل رئيس الاتحادية، محمد رورواة، لاعبي المنتخب الوطني مسؤولية الإخفاق في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي جرت في الغابون، حيث كشف أنهم خاضوا هذه الدورة بدون إرادة.

تكليف المديرية الفنية بالإشراف على المنتخب الوطني

على صعيد آخر، أوكل المكتب الفيدرالي مهمة الإشراف على المنتخب الوطني إلى المديرية الفنية الوطنية التي ستتولى تسيير المرحلة القادمة، إلى حين تعيين طاقم فني جديد يستوفي الشروط المطلوبة من قبل الفاف. وستشرف الدائرة الفنية على تربص القادم للخضر الذي سيكون معنيا بتواريخ الفيفا لإجراء مباريات ودية خلال شهر مارس 2017. ولم يحمل اجتماع المكتب الفيدرالي أي جديد بشأن الاسم الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب „الخضر“، رغم الأسماء التي تم تدولها في الآونة الأخيرة.واستعرض المكتب الفيدرالي الذي ترأسه محمد روراوة، خلال اجتماعه أمس، انجازات الاتحادية خلال العهدة المنقضية والإشادة بمساهمة الدولة في نتائج وانجازات „الفاف“، كما عالج مختلف تقارير اللجان التابعة للفاف، ومنها خيبة المنتخب خلال مشاركته الأخيرة في الكان 2017 وإقصاؤه من الدور الأول. وانتهى الاجتماع بالتذكير بموعد عقد الجمعية العامة للاتحاد المقررة يوم 27 فيفري، التي سيتم بموجبها سيتم اختيار لجنة الترشيحات تمهد لعقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 20 مارس من الشهر المقبل.

أحمد. ح/ العربي شريف