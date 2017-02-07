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رجل يحاول إشعال النار في نفسه داخل الحرم المكي

فبراير 07, 2017 دولي 0

رجل يحاول إشعال النار في نفسه داخل الحرم المكي

أُلقــي القبض علــــيه قبل أن يفعل ذلك

قالت الشرطة في المملكة العربية السعودية، إن رجلا حاول إشعال النار في نفسه بالبنزين داخل الحرم المكي في وقت متأخر من مساء أمول أمس، لكن أُلقي القبض عليه قبل أن يفعل ذلك.
وقالت شرطة أمن الحرم المكي في بيان، إن تصرفاته تشير إلى أنه مريض نفسيا دون ذكر تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها. وقالت الشرطة، إن الرجل في الأربعينات من عمره.
وأوضح فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يقتاده معتمرون وحراس بعيدا عن الكعبة. ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة هذا الفيديو.


وكالات

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