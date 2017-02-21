ربط 6 آلاف سكن بقسنطينة بالغاز نهاية 2017

79 عائلة ودعت معاناة مع “البوتان”

سيشرع قريبا في مد قنوات الغاز الطبيعي لربط وتزويد 6 آلاف وحدة سكنية بقسنطينة مع نهاية 2017، ويتعلق الأمر بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، فيما ستزود 22 ألف وحدة سكنية مع نهاية 2019 بهذه المادة الحيوية في إطار البرنامج الخماسي لربط المنازل والبيوت بالغاز الذي بلغت نسبة التغطية بالولاية 85 بالمائة.

وقد ودعت بداية هذا الأسبوع 79 عائلة بقرية 20 أوت 1955 بعين عبيد معاناة غاز البوتان التي طالت لسنوات بعد ربطها نهائيا بشبكات غاز المدينة بمادة من أصل 336 سكن ريفي بالقرية، وقد بلغت قيمة المشروع أزيد من الـ4 مليون دج وقد أشرف على عملية الربط المدير العام لمجمع سونلغاز مصطفى قيطوني الذي أكد خلال زيارته للولاية أن قسنطينة مؤمّنة في مجال الطاقة إلى غاية 2020 بفضل الإنجازات والمشاريع الجاري إنجازها، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تغطية 30 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز بالغاز الطبيعي والتيار الكهربائي، مضيفا أنه تم تقرير إنجاز محطتين للكهرباء بالمدينة الجديدة ماسينيسا وعين نحاس لتزويد الولاية بالطاقة مستقبلا، وبلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية بغاز المدينة عبر ربوع الولاية وخصوصا بالقرى والمناطق النائية والمترامية التي لا يزال الإشكال مطروحا بها بسبب صعوبة المسالك وتباعد المسافات بين المنازل على غرار مشاتي عين عبيد، بني حميدان وبونوارة وكذا بعض التحصيصات المتواجدة بالبلدية الأم على غرار تحصيص الباردة التي تقرر أخيرا وبعد 30 سنة من إقامة هذه المنطقة سيتم ربطها بغاز المدينة بعد اجتماع استثنائي بادر به المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة في دورة استثنائية بقرار من الوالي بعد موجة الاحتجاجات التي قام بها السكان، وقد كشف مؤخرا مدير الطاقة بالولاية أن قسنطينة تعد من بين أولى الولايات تقدما في مشروع ربط السكان بمادة غاز المدينة حيث يسير تطبيق برنامج الربط بوتيرة جد حسنة.

وهيبة عزيون