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رانيري ومالك ليستر سيتي يجتمعان بمحرز لإنقاذ الفريق

فبراير 10, 2017 رياضة 0

رانيري ومالك ليستر سيتي يجتمعان بمحرز لإنقاذ الفريق

النادي الإنكليزي يعيش أزمة من حيث النتائج

أكدت شبكة „ سكاي سبورت „ الإخبارية الرياضية  أمس بأن مدرب نادي ليستر سيتي „كلاوديو رانيري“ نوي عقد اجتماعا مصغر مع رياض محرز فضلا عن المهاجم جيمي فاردي و رئيس النادي فيتشاي ، و ذلك في أعقاب الضغوطات المفروضة على التقني الإيطالي بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها „ الثعالب „ و التي وضعت الفريق في المركز السادس عشر بفارق نقطة وحيدة عن أول المهددين بالسقوط.
و من بين أبرز نقاط الاجتماع طرح تساؤلات عن سبب تراجع مستوى الفريق و اللاعبين ككل و على رأسهم الركائز  في نفس المرحلة من الموسم الماضي كان كل من جيمي فاردي و الدولي الجزائري رياض محرز قد سجلا فيما بينهما حوالي 30 هدف ، غير أن الأوضاع اختلفت في الموسم الحالي أين يبلغ مجموعهما التهديفي 13 هدف لا غير من بينهما خمسة أهداف من ضربات جزاء، و هو ما جعل رانييري يسعى إلى معرفة أسباب تراجع مستواهما من جهة و أيضا في محاولة جادة لإعادة بعث و إحياء أداءهما المميز في السنة الماضية بالنظر لحاجة ليستر سيتي لذلك لتفادي توديع الدوري الإنكليزي الممتاز .
من جهته أبرز العجوز الإيطالي في تصريحات لشبكة „ سكاي سبورت „ قائلا : „ هذا الموسم سجلنا عددا قليلا من الأهداف، أنا لست محبطا لأنني كنت أنتظر هذا النوع من المواسم، بطبع الحال لم أكن أتوقع أن تكون الأمور حادة لهذه الدرجة بعد أن توجنا باللقب و لكن يجب أن نواجه مخاوفنا بشجاعة، لقد تكلمت مع فاردي و محرز و عرفت لماذا سجلا عددا قليلا من الأهداف و لماذا تراجع مستواهما بشكل لافت، الاجتماع كان معهما فقط لأنني أعتبرهما قطعة واحدة و يفكران بنفس الطريقة، لقد شاهدتهم كم عددا من الأهداف سجلاها الموسم الماضي و كم من تمريرة حاسمة خلقاها وهذا الموسم لا ، هنا يمكن الإشكال „ .
وواصل رانييري قائلا : „ من الضروري أن أبني علاقات متينة معهما و أن أتحدث بشكل دوري بخصوصهما، لقد قلت لرياض عد إلى صوابك فقط كلمتان : عد إلى صوابك ، إنه شخص إيجابي للغاية و أنا جد سعيد بذلك ، أنا أنظر إليه دوما عندما يبتسم و أشعر بالطمأنينة و أنا واثق بانه سيساعدنا في الخروج من الأزمة التي نمر بها، يجب أن نتجند في سبيل ذلك و مصيري مع الفريق يحدده الرئيس رغم أنني واثق بأن العلاقة الطيبة التي بيننا لا تدعه يفكر إطلاقا في تسريحي حاليا خدمة للفريق و سنرى ما سيحدث „ .
 ويعول رانيري كثيرا على مهاجم „ الخضر“ إسلام سليماني في المرحلة المقبلة وبالتالي ستكون الفرصة مواتية لهذا الأخيرة لتأكيد القيمة المالية الكبيرة التي دفعت من أجل ضمه خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، حيث بلغت صفقة جله من نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي 35 مليون اورو.

ق.ر

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