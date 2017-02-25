رائدون في إرهاب الطرقات!

رغم تراجع ترتيب بلادنا في قوائم الديمقراطية، ومحاربة الفساد ومكافحة الرشوة، والدفاع عن الشفافية، وحتى في لوائح كرة القدم، فإنها ستظل من بين الدول الرائدة في عدد الموتى على الطرقات، وفي مقدمة الدول الأكثـــر معاناة من حوادث المرور، التي باتت تحطم أرقاما جعلت بعض المعاهد الأوربية تتخذ من الجزائري مثالا لدراسة العلاقة الجنونية بين الإنسان والمركبات، بحسب ما ورد في أحد المواقع الإعلامية العالمية، وسط تجاهل تام لهذه القضية من مسؤولي ومفكري هذا البلد، وكأن الأرواح التي تزهق يوميا على الطرقات أمر عادي. والغريب في الأمر أنه كلما حدثت مجزرة يخرج علينا „الرسميون“ من أجل إدانة الموتى على تسيبهم وعدم احترامهم لقانون المرور، فالموت على الطرقات هو الجريمة الوحيدة التي يدان فيها الجاني والضحية معا.

الموت الذي يفرّ منه الخلق في كل بلدان العالم بات يلاقينا في الجزائر بصور متعددة ومشاهد مختلفة، فقد يكون مرضا بسيطا ابتلانا به المولى تعالى، لكن لا علاج كافيا له في مستشفياتنا، ولا دواء تركته „المافيا“ للزوالية والمساكين من أجل اقتنائه، وقد يكون فقرا مدقعا في بلد يهيم عدد كبير من شعبه بحثا عن الخبز الحافي ويموتون جوعا بالآلاف فوق أرض تنام على براميل الذهب الأسود، كما قد يكون موتا اختياريا في „شكله“، إجباريا في „مضمونه“، على غرار الانتحار حرقا وشنقا، والغريب أن هذا الموت لا يختار الصغير من الكبير، ولا يفرق بين الغني والفقير، ولا بين الحاكم والمحكوم، ولا حتى بين الذكر والأنثى.

الجزائــــر التــــي خـــــاب ظنــها في الرجال الذين أمسكوا بزمام السلطة لسنـــــوات، وتعثر حظها مع كل الحكومـــــات المتعاقبـــة، منذ الاستقلال إلى اليـــــوم، لــــم تعرف التطور والتقــــدم إلا في قوائم الرعب من قتلى في الطرقات، إلى مجازر الإرهاب، مرورا بجرائم الاغتصاب واختطاف القـــصــــر، وقــــد نحقـــق ريادة أخـــــرى في المستقبل ضمن حالات الطــلاق، وزيادة العنوسة، وأعداد „الحراقة“ الهاربين من بلدهم نحو المجهول.

سليم.خ