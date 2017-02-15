رئيس إيـــران يرغـــب في علاقات طيـــــــبة مع الخليــــــج

قبل جولة إقليمية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات طيبة مع جيرانها الخليجيين فيما يبدأ جولة تشمل سلطنة عمان والكويت وتستغرق يوما واحدا.

وهذه الجولة هي الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2013.

وما زالت العلاقات بين إيران والدول الخليجية العربية خاصة السعودية متوترة، بسبب دعم كل جانب لطرف مختلف من طرفي الصراع في سوريا واليمن.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله “العلاقات الطيبة مع الجيران وأمن الخليج الفارسي، هو ركيزة سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا، إنه يجب أن تكون هناك وحدة أكبر بين الشيعة والسنة، مضيفا أنهم “تعايشوا بشكل سلمي معا لمئات السنوات.”

وقطعت السعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران في جانفي عام 2016، بعد اعتداء محتجين على السفارة السعودية في طهران. واستدعت الكويت وقطر والإمارات سفراءها تضامنا مع الرياض، إلا أن سلطنة عمان أبدت أسفها فقط، مما يسلط الضوء على العلاقات الأفضل بينها وبين إيران.

وقام وزير الخارجية الكويتي بزيارة نادرة إلى طهران بنهاية جانفي، ودعا إلى حوار ودي بين إيران وجيرانها.

ونقلت قناة برس التلفزيونية عن برويز إسماعيلي، نائب مدير مكتب الاتصالات برئاسة الجمهورية قوله، إن من المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني السلطان قابوس سلطان عمان في مسقط، قبل التوجه إلى الكويت تلبية لدعوة من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.

وكالات