رؤساء لــــم يحققــوا النتـائــج خــارج الإطـار

تجـــديــــد الهيئــــات الفـــــدراليـــــة

لم تمر بعض الجمعيات العامة العادية للفدراليات الوطنية بسلام، لعدم المصادقة على تقاريرها المالية والأدبية، إلا أن ذلك كان فرصة مواتية لتقييم مسار الهيئات الفدراليات والرابطات الوطنية الرياضية، قبل تجديدها، في إطار الاحترام الصارم للقانون.

قدمت العديد من الفدراليات الاولمبية وغير الاولمبية، حصيلة عملها طيلة العهدة الاولمبية الماضية، وكان التطبيق الصارم للقوانين قد أدى إلى مغادرة العديد من الرؤساء المكاتب التنفيذية، مع عدم الحق في الترشح للانتخابات، على غرار ما جرى في اتحادية كرة السلة والدراجات والرماية والجيدو، حيث تم رفض حصيلة هذه الفدراليات وطولب انسحاب رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي، وتم تجميد الحساب البنكي لاتحادية الكاراتي.

والواضح أن ألعاب ريو الاولمبية ونتائجها المخيبة، خيمت بضلالها على تجديد الفدراليات، وكان الرؤساء في دائرة الاتهام للنتائج السيئة المسجلة خلال الموعد الاولمبي الماضي، ما يعني أن تلك النتائج لم تهضم من قبل أعضاء الجمعيات العامة.

فالدولة وضعت تحت تصرف هذه الهيئات الوسائل الضرورية لسيرها، ومن ثمة تأتي ضرورة هذه الحصيلات حتى تقيم النتائج المحققة من طرف الفدراليات نفسها.

وقطعت عملية عرض التقارير للهيئات الفدرالية الرياضية، شوطا كبيرا منذ انطلاقها في بداية شهر فيفري الجاري، حيث تم إلى حد الآن عقد أربعة عشرة جمعية عامة عادية وجمعيتين انتخابيتين، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه بقية الجمعيات التي ستنعقد تباعا في ظروف طيبة ستطبعها الإثارة والترقب الشديد.

نادية. غ