دوريــات شرطــــة بالــــزي المدنــــي بسيــــارات مموهــــة أمــام المــدارس

بعد انتشــار ظاهـرة العنـــف والجرائـــم في المؤسســــات التربويـــــة

كشفت مصادر عليمة، عن الإعداد لمخطط أمني وطني بالتنسيق مع وزارة التربية لمكافحة العنف والجرائم أمام المؤسسات التربوية، وذلك بوضع تشكيلات أمنية بزي المدني بسيارات مموهة أمام المدارس عبر كافة التراب الوطني .

قالت مصادر عليمة من وزارة التربية، في حديثها لـ”وقت الجزائر”، عن وضع إستراتيجية وطنية أمنية لمكافحة العنف في المدارس، الذي عرف انتشارا رهيبا في الآونة الأخيرة، حيث سيتم تكليف شرطة بزي المدني داخل سيارات مموهة، أمام المدارس لمحاربة العنف والتقليل من مختلف الجرائم التي تشهدها العديد من المؤسسات التربوية، وعلى رأسها ظاهرة الاختطافات .

ومن جهته، كشف رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد، في حديثه لـ”وقت الجزائر”، عن اجتماع هيئته أول أمس مع وزيرة التربية نورية بن غبريط، حول موضوع مكافحة العنف المدرسي، مؤكدا أن الوزيرة أكدت أنها قامت بالتنسيق مع الأمن على مخطط أمني لم تشأ الكشف عنه حاليا، كما أكد ذات المتحدث، أن هيئته اقترحت على الوزارة الوصية منحهم رخصة من أجل اقتناء جمعية أولياء التلاميذ لكاميرات مراقبة ووضعها أمام جميع المدارس، وهذا بجمع أموال من جيوب الأولياء عبر كافة التراب الوطني وتركيبها في المؤسسات التربوية، للتقليل من ظاهرة العنف في المدارس التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أصبح يشكل هاجسا لدى أولياء التلاميذ .

كما أضاف المتحدث، عن فحوى لقائهم مع بن غبريط، عن وضع إستراتيجية جديدة لتقييم المنظومة التربوية بداية من المدرسة، حيث ستنطلق جلسات عبر المؤسسات التربوية.

وكانت وزارة التربية، قد قامت بالتوقيع في مارس 2016 على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف والوقاية من المخاطر، التي قد تشكلها بعض مواقع الإنترنيت، من خلال تكوين الأساتذة وتوعية التلاميذ، والتي تهدف إلى “إحلال السكينة في الوسط المدرسي لضمان ظروف تمدرس ملائمة، حيث تم التوقيع على الاتفاقية من طرف كل من وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط, وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, قائد الدرك الوطني, اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل.



صبرينة دلومي