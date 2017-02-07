دوريات مراقبة “فجائية” لمطاحن القمح وتجار الجملة

تبون يتوعد المضاربين في أسعار المواد المقننة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، عن عزم وزارته التصدي لكل المخالفات التي تم تسجيلها بعديد الولايات، والمتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية المقننة من طرف الدولة، وعلى رأسها السميد، وهذا من خلال زيادة الرقابة على مستوى المطاحن وبائعي الجملة وتتبع دقيق لمسار القمح الصلب المدعم.

اعترف عبد المجيد تبون، خلال لقاء جمعه مع إطارات وزارة التجارة، إلى وجود مخالفات في التلاعب بأسعار المواد المقننة قائلا: “العديد من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا مختلفة عن تـــلك التي يحددها التنظيم المتعلق بالمواد المدعمة”، معتبرا أن هذا يعد “ممارسة غير مشروعة”، رغم التبريرات التي يقدمها هؤلاء المتعاملون كمنافسة السوق الموازي وارتفاع الرسوم، في إطار قانون المالية 2017 وارتفاع كلفة النقل في المناطق النائية، حيث ستعكف الوزارة على القيام بمراقبة مستمرة وفجائية لجميع المخازن وغرف التبريد، قصد التصدي لعمليات تخزين السلع بهدف المضاربة.

من جهة أخرى، بلغ رقم الأعمال غير المصرح به للتعاملات التجارية غير المفوترة، والتي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة 59.29 مليار دج سنة 2016، مقابل 64.48 مليار دج سنة 2015 بانخفاض بلغ 8 بالمائة.

وحسب الحصيلة الأخيرة، فقد سجلت باتنة وسعيدة أكبر عدد من هذه المخالفات (أكثر من 13 مليار دج بكل منطقة) متبوعة بورقلة (10.91 مليار دج) ووهران (6.7 ملايير دج) والبليدة (4.4 ملايير دج) وسطيف(3.4 ملايير دج) والجزائر العاصمة (3.2 ملايير دج) وعنابة (2.6 مليار دج) وبشار (1مليار دج).وخلال سنة 2016، تم تسجيل 1.59 مليون عملية تدخل (+3 بالمائة مقارنة بعدد العمليات في 2015)، سمحت بتسجيل قرابة 220.878 مخالفة (-1 بالمائة) وتحرير 204.339 محضر متابعة قضائية (-1 بالمائة) وغلق 16.219 محلا تجاريا (+0.5 بالمائة)، إضافة إلى حجز سلع بقيمة 5.2 ملايير دج، وإيقاف سلع بقيمة 20 مليار دج عبر الحدود. وخلال جانفي 2017، سجل أعوان الرقابة ارتفاعا في أسعار بعض المواد الغذائية المقننة، مثل السميد.

تحديد قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد الاثنين المقبل

سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد الاثنين المقبل, حسبما كشفه، أمس، بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون.

وأوضح تبون، في تصريحات صحفية على هامش لقاء مع إطارات قطاع التجارة, أن “قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد وكذا حصصها، ستحدد في 13 فيفري الجاري، خلال أشغال الاجتماع متعدد القطاعات (التجارة, المالية, الصناعة والفلاحة) الذي سيترأسه الوزير الأول”. وأضاف أن “هـــــــذا الاجتماع سيتمخض عنه الحصص والمواد الجديدة المعنية” بهذا النظـــــــــــام الذي شـــــرع في العمل به في جانفي 2016.يذكر، أن نظام الرخص يشمل لحد الآن السيارات والاسمنت وحديد البناء، قبل أن تدرج الحمضيــــات في القائمة، حيث تم مؤخرا تجميد التوطينات البنكية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.

وفي رده على سؤال حول إمكانية مراجعة الكمية الإجمالية للسيارات الممكن استيرادها, رد تبون: “لا يمكنني أن أقول لكم أي شيء، الحصة سيتم تحديدها من طرف الوزير الأول. وفي داخل الحصة, ستكون هناك رخص متناسبة مع قدرات استيراد كل وكيل وكذا نوعية الواردات”. وفي2016، تم تسقيف كمية السيارات الممكن استيرادها بـ98.374 وحدة. وبخصوص القرار الأخير القاضي بتجميد التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص, أوضح تبون، أن هذا النوع من الواردات، سيتم احتسابه ضمن حصة الواردات الخاضعة لنظام الرخص، والتي سيحدد كميتها الوزير الأول. وفي 2016, تم منح 225 رخصة استيراد سيارات واسمنت وحديد بناء من طرف اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بذلك.

عبد المطلب.ع