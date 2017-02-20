دكتوراه فخرية لعمار بلخوجة

كرمت جامعة ابن خلدون بتيارت، أمس، الكاتب الصحفي والمؤرخ عمار بلخوجة، بمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، نظير ما قدمه من بحوث

في مجال تاريخ الجزائر.

وقد أقيم بالمناسبة حفل تكريمي بالمكتبة المركزية للجامعة، بحضور أساتذة من عدة جامعات عبر الوطن ثمنوا الرصيد العلمي والكتابات التاريخية، التي أنجزها المؤرخ عمار بلخوجة.