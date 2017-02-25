دفع الدية للتقليـل مـن حــوادث المرور

قال شيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن والذكر وإمام مسجد الكبير الشيخ، علي عية، إن العلماء أفتوا أنه من لم يحترم قوانين المرور، فهو عاص ومخالف للشرع، كونه يتسبب في أذية نفسه وغيره، قائلا “لو طبقت وزارة النقل الشرع بدفع الدية لعرف الإنسان حدوده، لاسيما وأن الجزائر تتصدر قائمة حوادث المرور في العالم”.