دفاع ريال مدريد يصطدم بالقوة الضاربة لنابولي

رابطــــة أبطـــــال أوروبــــــا

أجاد ريال مدريد، تحقيق الفوز دون تقديم أفضل مستوياته هذا الموسم، لكنه سيكون أمام اختبار صعب في دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، في مواجهة نابولي الذي يسعى لمواصلة تألقه.

حقق ريال مدريد الفوز 3-1 خارج ملعبه أمام أوساسونا، يوم السبت الماضي في مباراة أظهرت عدة نقاط ضعف في دفاع فريق المدرب زين الدين زيدان الذي اعتمد على ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وهو الأسلوب الذي حقق نتائج متباينة ولعب حارس المرمى كيلور نافاس دورا كبيرا في الفوز على الفريق المتعثر بالدوري. وستمكن عودة داني كارفاخال بعد غياب لمدة شهر واحد بسبب الإصابة، المدرب من العودة لأسلوب لعبه المفضل 4-3-3 في ظل جاهزية كافة لاعبي الفريق باستثناء غاريث بيل الذي عاد مؤخرا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بالكاحل. ويدرك سيرجيو راموس قائد الريال، مدى الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل أن يحل ضيفا على ملعب سان باولو الخاص بنابولي والذي يتميز بأجواء حماسية.

وقال راموس عبر خاصية البث المباشر في فيسبوك “نابولي منافس قوي ويحقق نتائج جيدة جدا وسنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا لنخوض لقاء الإياب بأريحية”. وعاد المهاجم ميليك، القوة الضاربة لنادي الجنوب الإيطالي، إلى تشكيلة نابولي في الفوز 2-0 على جنوى المتعثر، لكنه لازم مقاعد البدلاء بعد غياب لمدة أربعة أشهر بسبب إصابة في الركبة وقد يلعب أمام ريال مدريد. ومن المتوقع أن يتلقى نابولي الدعم من عشرة آلاف مشجع، بينهم نجمه السابق الأرجنتيني دييغو مارادونا، في العاصمة الإسبانية في أول مواجهة أمام الملكي منذ 1987. وإضافة إلى ذلك سيلعب خوسيه كايخون وراؤول ألبيول ثنائي نابولي أمام فريقهما السابق الريال لأول مرة.

وقال بيبي رينا حارس مرمى نابولي، لمحطة أوندا سيرو الإذاعية “نشعر بدعم كبير من المشجعين. برنابيو استاد يبث الرهبة في نفوس لاعبي أي فريق زائر ولكن الطريقة الوحيدة للفوز على ريال تتمثل في التحلي بالشجاعة والعزيمة”. وأضاف حارس مرمى منتخب إسبانيا “وجود مارادونا سيحفزنا ونأمل ألا نخيب ظنه”.

البرنـــامـج: اليـوم سـا 20:45

ريال مدريد…………………………….. نابولي

بايرن ميونيخ……………………….. آرسنال