“دزاير تي في“ تخترق تنظيم الأحمدية في الجزائر

تبثّ تحقيقا مطوّلا سهرة الجمعة على الساعة الـ21.30

تبث، سهرة غد الجمعة، قناة“ دزاير تيفي“ ضمن برنامج „تحقيقات“ على الساعة الـ21.30، تحقيقا مطوّلا عن تنظيم الأحمدية في الجزائر، الذي اختار له صاحب التحقيق الصحفي سليم غربي عنوان „الخلافة السرية“، أين تكتشفون خبايا هذا التنظيم السرّي، على خلاف ما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا.التحقيق المطول، الذي يقارب 52 دقيقة، يعاد بثه يوم السبت على الساعة الـ21.00 على قناة „دزاير نيوز“، سيقدّم للمشاهد معلومات قيمة وحقائق مثيرة عن هذا التنظيم السرّي، الذي تبين أنه تنظيم محكم، مهيكل جيدا، يلتقي المنتسبون إليه في أماكن سرية للغاية، ويأتون بطقوس قمّة في الغرابة، كشفها معدّ التحقيق طيلة مكوثه مع التنظيم لـ4 أشهر كاملة، تقمّص فيها دور مستشار قانوني في شركة محاماة، مخاطرا بحياته مع تنظيم سري، تبنى من خلالها أفكارهم، وبايع خليفتهم، بعد أن تمكّن من الوصول إلى أحمديي الجزائر عن طريق ربطه علاقات مع أحمديين في الخارج أوصلته إلى زعماء التنظيم في بلادنا.



و.ل