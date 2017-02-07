دراسة لحماية وديان مستغانم من خطر الفيضانات

الوزارة توفد لجنة خبراء

أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة الحاج بلكاتب عن إيفاد لجنة من الخبراء الأسبوع القادم لإعداد دراسة معمقة لتهيئة الوديان بولاية بمستغانم وحمايتها من خطر الفيضانات، حسب ما أفاد به المدير الولائي للموارد المائية.

وقد قامت الوفد بزيارة منطقة “قوارة” المحاذية لواد الطين والطريق الوطني رقم 17 الرابط بين مستغانم والمحمدية بمعسكر على مستوى منطقة سبع قبب بنفس البلدية اللذين غمرتهما المياه والأوحال بفعل ارتفاع منسوب مياه واد الطين مما استلزم فتح ستة خنادق ووضع قنوات إسمنتية مسلحة على شكل جسور مؤقتة لتصريف السيول على الطريق.

وتم اقتراح خلال هذه الزيارة مشروع لتهيئة أربعة أودية وهي واد مخلوف بغليزان وواد المالح وواد بوقيراط وواد الطين بمستغانم وتجميع مياهها في مصب واحد رئيسي باتجاه منطقة المقطع على مسافة 17 كلم، استنادا للمتحدث.

وتم اقتراح أيضا إنجاز دراسة شاملة ودقيقة للأودية الأربعة المذكورة لحماية هضبة البرجية ببلدية الحسيان (مستغانم) التي ستحتضن مستقبلا مشروعين هامين ويتعلق الأمر بمشروع حوض الحليب على مساحة 1.633 هكتار والمنطقة الصناعية المتربعة على مساحة 670 هكتار من الفيضانات وتخزين المياه الفائضة في خزانات من الحجم الكبير لاستعمالها في السقي الفلاحي.

ولدى زيارة اللجنة الوزارية لمخلفات فيضان “واد الشليف” الذي أدى إلى تحويل وإجلاء 240 عائلة من مساكنها بقرية “حشاشطة عمور” ببلدية صور جراء تفريغ كمية من المياه الزائدة نتيجة ارتفاع منسوبه بفعل الأمطار الغزيرة تم اقتراح إنجاز حواجز بالأتربة بالمناطق المتواجدة على ضفاف الواد بكل من دوار “عيزب” بمستغانم ودوار “جاعلية” ودوار “خوصة” بسيدي بلعطار فضلا عن دواوير بلدية صور.

كما تقرر أيضا تنقية وتهيئة “واد الشليف” من خلال نزع الأشجار والأتربة التي خلفها الفيضان انطلاق من بلدية صور الى غاية مصب الواد شرق الولايةـ على مسافة 22 كلم.



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