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دخول 7 مشــاريع سياحـــية ببـــومرداس قـــيد الاستغـــلال قريبـــا

فبراير 11, 2017 أخبار محلية 0

دخول 7 مشــاريع سياحـــية ببـــومرداس قـــيد الاستغـــلال قريبـــا

بسعة 680 سرير

تدخل “قريبا” سبعة مشاريع سياحية بسعة تناهز 680 سرير تابعة للقطاع الخاص عبر ولاية بومرداس قيد الاستغلال وتعرف حاليا وتيرة إنجاز متقدمة، ويتعلق الأمر بفنادق ومنتجعات سياحية تتواجد بمدن بومرداس وأولاد موسى ودلس ورأس جنات وزموري.
ويندرج إنجاز هذه المشاريع التي ستوفر نحو 230 منصب شغل مباشر وما يزيد عن 680 منصب غير مباشر ضمن برنامج استثماري طموح شرع في تجسيده منذ سنوات ويتضمن إنجاز ما لا يقل عن 42 مشروعا تعرف جميعها وتيرة متقدمة في أشغال الإنجاز بداخل وخارج مناطق التوسع السياحي عبر الولاية.
وتوفر هذه المشاريع (42) في مجملها المنتشرة عبر 6 بلديات ساحلية – إضافة إلى 6 مشاريع بست بلديات داخلية من الولاية – نحو 555 سرير – ما لا يقل عن 4360 سرير جديد وما لا يقل عن 1770 منصب شغل.
وسترتفع حظيرة الولاية بفضل هذه المشاريع التي ستسلم في فترات متفاوتة على المدى القريب والمتوسط من نحو 2800 سرير حاليا إلى زهاء 7000 سرير.
وتضاف هذه المشاريع إلى أخرى مستغلة حاليا وعددها 19 فندقا توفر 3000 سرير و9 مخيمات بسعة 5000 سرير و14 مركز تخييم بطاقة 7000 سرير.
وتساهم عروض الأسرة المذكورة بـ«شكل كبير” في تلبية مختلف الحاجيات و«الرفع” من مستوى الخدمات في المجال و«خلق تنافسية” إيجابية خاصة من حيث الأسعار والتكاليف وإعطاء “قيمة مضافة” اقتصاديا للولاية.
من جهة أخرى ومن أجل تثمين ودعم الوجهة السياحية للولاية، أفاد مدير القطاع أن الولاية استفادت من إنجاز 11 منطقة توسع سياحي جديدة سيتم المصادقة والموافقة على إنجازها قريبا لتحتضن مشاريع استثمارية أخرى تتكيف مع الحاجيات الحالية للقطاع عبر الولاية.
ويضاف إلى مناطق التوسع السياحي هذه 8 مناطق أخرى جديدة هي قيد الدراسة وفضاءات سياحية جذابة أخرى عبارة عن 10 مواقع سياحية يجري حاليا إتمام دراسات التهيئة لوضعها في متناول المستثمرين.
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